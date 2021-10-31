Таким чином у реанімаціях області уже немає місць для хворих на коронавірус. Водночас у міських лікарнях Чернівців – ситуація катастрофічна. До прикладу, у лікарні №4 повна завантаженість усіх відділів.

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Висока захворюваність серед дітей

На засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заступниця голови ОДА Наталія Гусак заявила, що терапевтичні відділення міських лікарень забиті дітьми з пневмоніями. За словами чиновниці, маленьким хворим навіть не роблять ПЛР-тестів, тому вона просить вжити належних заходів. Зокрема, уже 1 листопада зробити тести усім пацієнтам та персоналу лікарень. Про це повідомляє видання "Молодий буковинець".

Причиною загострення епідемічної ситуації Наталія Гусак вважає безвідповідальність деяких громад, які знехтували рекомендаціями щодо дострокових канікул для школярів. Чиновниця пояснила, що такий крок мав би запобігти розповсюдженню коронавірусу, оскільки діти його переносять легше, але їхні бабусі та дідусі – не завжди.

У нас був високий рівень смертності. Ми рекомендували піти на канікули школам на тиждень раніше. І це могло би врятувати хоча би 2-3 буковинців, яким би діти не принесли хворобу. Діти - це не про захворюваність, діти - це про епідеміологію. Дитина ніби покашляла, це для багатьох дітей нормально восени. Але поруч є дідуся та бабуся, батьки, які не вакцинувалися - і все пішло по-іншому,

– заявила Гусак.

Також заступниця голови ОДА вважає, що саме це призвело до рекордних показників смертності від COVID-19.

Реанімації переповнені

Директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний повідомив, що лише за добу 30 жовтня у лікарнях області опинилися 169 хворих. З кожним днем цифра не зменшується, відповідно росте навантаження на медичну систему.

Завантаженість у госпітальних базах щодня збільшується, тож маємо робити все, аби уберегти себе та своїх рідних від недуги. Варто пам’ятати, що вакцинація та дотримання норм карантину рятують життя,

– заявив Олег Чорний.

Крім того, на засіданні комісії обговорили дотримання норм карантину різними закладами області. З перевірених 303 закладів, у 27 зафіксували порушення.

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