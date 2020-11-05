У різних містах України медики рятують хворих на COVID-19 у складних умовах. У деяких лікарнях катастрофічно не вистачає кисню, а в інших – дуже мало медиків та ліжкомісць. Через нестачу апаратів ШВЛ медики вдаються до креативних методів.

Харків

У 25 міській лікарні Харкова бракує медичних працівників. Родичі хворих на COVID-19 не можуть зв'язатись з медиками, аби дізнатись про стан близьких, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу У Черкасах пацієнти після лікування від коронавірусу викрали медичне обладнання

"Нема зв'язку з лікарями, тут 4 бригади, які змінюються кожної доби. 4 людини на велике відділення", – сказав чоловік хворої на COVID-19 Олександр Воронянський.



Олександр Воронянський / Скриншот з відео

Також він розповів, що є й інші проблеми – не завжди пацієнтам вистачає кисню.

3 поверхи і все зайнято. Тому, я так розумію, щоб могли дихати одні пацієнти – забирають кисень в інших,

– розповів Воронянський.

Водночас в обласній інфекційній лікарні не пам'ятають, коли у палатах були вільні місця. Лікарі там ледь встигають бігати між ліжками найважчих хворих.

"1 лікар на 37 хворих, підключених до ШВЛ (штучної вентиляції легень – 24 канал). Лікар, звісно, бігає безперервно, але він не може перебувати у 2 відділеннях одночасно", – пояснили медики у лікарні.

Важливо! У Харківській області зафіксовано майже 34 тисячі хворих на COVID-19. Одужали понад 6 тисяч осіб, а померли – приблизно 500.

Чернівці

Лікарка-інфекціоністка обласної лікарні у Чернівцях відзняла шокуючі кадри, на яких медики змушені удосконалювати підручними матеріалами життєво важливі апарати.



Медики рятують пацієнтів у незвичний спосіб / Скриншот з відео

Так виглядає розетка, кисень через Моршинську,

– прокоментувала кадри на відео лікарка.

На Буковині зараз одна із найгірших ситуацій із захворювання на COVID-19. В обласній лікарні, яка є опорною для таких хворих, від початку пандемії майже нічого не змінилося.

"Людина не може отримувати чистий кисень, він має бути зволоженим, аби не пошкодив організму. Деякі апарати не працюють, інші підключені через пластикові пляшки, це неправильно. Були люди, які ділились концентратором що кожні пів години", – зазначила лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко. Також був випадок у лікарні, коли пацієнт приніс власний кисневий балон. Цей факт обласні чиновники доручили перевіряти правоохоронцям.

Що каже місцева влада

Чиновники додали, що кошти на закупівлі надходять із поступово. Також на ринку бракує необхідних апаратів. "Це має бути зволожувач, краник, з цим проблема на ринку. Ми розвели трубки, але нема зволожувача та інших деталей. Шукаємо правдами і неправдами", – запевнив директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Чорний.

Важливо! У Чернівецькій області зафіксовано понад 20 тисяч хворих на COVID-19. Одужали понад 10 тисяч осіб, а померли – майже 500 людей.

Рівне

Рівненська міська лікарня – найбільший заклад в області, який приймає хворих на COVID-19. Щотижня ця лікарня потребує приблизно 16 тонн кисню. Однак львівське підприємство, яке виробляє кисень і обслуговує понад 50 лікарень у західній Україні, не встигає покривати усі потреби.

Якщо раніше ми заправляли установку раз у 3 тижні на 21 день, то зараз – кожних 2 дні,

– зауважив директор фірми Ярослав Гром.

"Нам потрібна або ще одна киснева бочка, або ще одна киснева станція, яка буде робити кисень з повітря. Діаметр труб повинен бути не 16 сантиметрів, а 50, мінімум – 25. А це потребує часу, фінансів і спеціалістів", – сказав заступник головного лікаря Рівненської центральної міської лікарні Ігор Дундюк.

Важливо! У Рівненській області зафіксовано 18 тисяч хворих на COVID-19. Одужали майже 14 тисяч осіб, а померли – понад 200 людей.

Наразі лікарняні ліжка по всій країні завантажені вже майже на 70%. У регіонах, де ситуація найбільш критична, хочуть розгортати мобільні шпиталі.