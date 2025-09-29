Найчастіше фарингіт виникає на тлі гострих вірусних респіраторних захворювань, як-от грип чи звичайна застуда. У такому випадку він зазвичай проходить самостійно максимум за тиждень і спеціального лікування не потребує, повідомляє 24 Канал з посиланням на NHS.

Втім, інколи винуватцем стають бактерії. Бактеріальний фарингіт зустрічається рідше, але вже вимагає іншого підходу – антибіотиків.

Симптоми фарингіту

Найпомітніша ознака – гострий біль у горлі, який посилюється при спробі ковтати. Проте на цьому симптоми не закінчуються:

почервоніння або набряк горла,

неприємний запах з рота,

легкий сухий кашель,

збільшення й болючість мигдаликів.

Якщо причина фарингіту – інфекція, часто до цих проявів додаються ще й підвищення температури, нежить, чхання, головний біль та навіть нудота.

Як діагностують та лікують фарингіт?

Для постановки діагнозу лікар зазвичай розпитує вас про симптоми й проводить огляд. Це може включати:

огляд горла та ротової порожнини,

слухання дихання,

пальпацію лімфатичних вузлів на шиї.

Якщо лікар запідозрить бактеріальну природу захворювання, може взяти мазок із задньої стінки горла для визначення, чи нема там стрептокока – саме від нього залежить призначення антибіотиків.

Мазок із зіву на мікрофлору або експрес-тест виконується у пацієнтів з чіткими ознаками та симптомами тонзиліту без інших респіраторних симптомів (нежить, кашель, хрипота),

– йдеться в протоколах МОЗ.

Важливо: навіть якщо ви стали почуватися ліпше, курс потрібно пройти до кінця – інакше інфекція може поширитися.

У разі вірусного фарингіту лікарі радять використовувати лише симптоматичне лікування. Антибіотики у цьому випадку не допоможуть, і навіть можуть спричинити ускладнення.

Щоб полегшити біль у горлі, рекомендують:

приймати ібупрофен або парацетамол (аспірин категорично не давати дітям і підліткам!); полоскати горло розчином солі (тільки для дорослих); пити багато теплої рідини; уникати куріння та загазованих приміщень; відпочивати; смоктати льодяники або розсмоктувати кубики льоду (будьте обережні з дітьми, оскільки можуть вдавитись).

Коли терміново звернутися до лікаря

Негайно покажіть дитину лікарю, якщо їй:

важко дихати,

дуже складно ковтати чи з’явилося надмірне слиновиділення.

Зверніться до лікаря, якщо:

біль у горлі триває понад тиждень,

ці симптоми часто повторюються,

температура тіла перевищує 38 градусів за Цельсієм, або супроводжується ознобом,

існують проблеми з імунітетом (наприклад, цукровий діабет).

Не зволікайте з візитом до лікаря, якщо біль у горлі викликає у вас серйозне занепокоєння або супроводжується незвичними симптомами.