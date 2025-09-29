Найчастіше фарингіт виникає на тлі гострих вірусних респіраторних захворювань, як-от грип чи звичайна застуда. У такому випадку він зазвичай проходить самостійно максимум за тиждень і спеціального лікування не потребує, повідомляє 24 Канал з посиланням на NHS.
Втім, інколи винуватцем стають бактерії. Бактеріальний фарингіт зустрічається рідше, але вже вимагає іншого підходу – антибіотиків.
Симптоми фарингіту
Найпомітніша ознака – гострий біль у горлі, який посилюється при спробі ковтати. Проте на цьому симптоми не закінчуються:
- почервоніння або набряк горла,
- неприємний запах з рота,
- легкий сухий кашель,
- збільшення й болючість мигдаликів.
Якщо причина фарингіту – інфекція, часто до цих проявів додаються ще й підвищення температури, нежить, чхання, головний біль та навіть нудота.
Як діагностують та лікують фарингіт?
Для постановки діагнозу лікар зазвичай розпитує вас про симптоми й проводить огляд. Це може включати:
- огляд горла та ротової порожнини,
- слухання дихання,
- пальпацію лімфатичних вузлів на шиї.
Якщо лікар запідозрить бактеріальну природу захворювання, може взяти мазок із задньої стінки горла для визначення, чи нема там стрептокока – саме від нього залежить призначення антибіотиків.
Мазок із зіву на мікрофлору або експрес-тест виконується у пацієнтів з чіткими ознаками та симптомами тонзиліту без інших респіраторних симптомів (нежить, кашель, хрипота),
– йдеться в протоколах МОЗ.
Важливо: навіть якщо ви стали почуватися ліпше, курс потрібно пройти до кінця – інакше інфекція може поширитися.
У разі вірусного фарингіту лікарі радять використовувати лише симптоматичне лікування. Антибіотики у цьому випадку не допоможуть, і навіть можуть спричинити ускладнення.
Щоб полегшити біль у горлі, рекомендують:
- приймати ібупрофен або парацетамол (аспірин категорично не давати дітям і підліткам!);
- полоскати горло розчином солі (тільки для дорослих);
- пити багато теплої рідини;
- уникати куріння та загазованих приміщень;
- відпочивати;
- смоктати льодяники або розсмоктувати кубики льоду (будьте обережні з дітьми, оскільки можуть вдавитись).
Коли терміново звернутися до лікаря
Джерело Mayo Clinic
Негайно покажіть дитину лікарю, якщо їй:
- важко дихати,
- дуже складно ковтати чи з’явилося надмірне слиновиділення.
Зверніться до лікаря, якщо:
- біль у горлі триває понад тиждень,
- ці симптоми часто повторюються,
- температура тіла перевищує 38 градусів за Цельсієм, або супроводжується ознобом,
- існують проблеми з імунітетом (наприклад, цукровий діабет).
Не зволікайте з візитом до лікаря, якщо біль у горлі викликає у вас серйозне занепокоєння або супроводжується незвичними симптомами.