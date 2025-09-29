Найчастіше фарингіт виникає на тлі гострих вірусних респіраторних захворювань, як-от грип чи звичайна застуда. У такому випадку він зазвичай проходить самостійно максимум за тиждень і спеціального лікування не потребує, повідомляє 24 Канал з посиланням на NHS.

Також на тему Як правильно очищувати вуха: міфи, ризики та дійсно корисні поради

Втім, інколи винуватцем стають бактерії. Бактеріальний фарингіт зустрічається рідше, але вже вимагає іншого підходу – антибіотиків.

Симптоми фарингіту

Найпомітніша ознака – гострий біль у горлі, який посилюється при спробі ковтати. Проте на цьому симптоми не закінчуються:

  • почервоніння або набряк горла,
  • неприємний запах з рота,
  • легкий сухий кашель,
  • збільшення й болючість мигдаликів.

Якщо причина фарингіту – інфекція, часто до цих проявів додаються ще й підвищення температури, нежить, чхання, головний біль та навіть нудота.

Як діагностують та лікують фарингіт?

Для постановки діагнозу лікар зазвичай розпитує вас про симптоми й проводить огляд. Це може включати:

  • огляд горла та ротової порожнини,
  • слухання дихання,
  • пальпацію лімфатичних вузлів на шиї.

Якщо лікар запідозрить бактеріальну природу захворювання, може взяти мазок із задньої стінки горла для визначення, чи нема там стрептокока – саме від нього залежить призначення антибіотиків.

Мазок із зіву на мікрофлору або експрес-тест виконується у пацієнтів з чіткими ознаками та симптомами тонзиліту без інших респіраторних симптомів (нежить, кашель, хрипота),
– йдеться в протоколах МОЗ.

Важливо: навіть якщо ви стали почуватися ліпше, курс потрібно пройти до кінця – інакше інфекція може поширитися.

У разі вірусного фарингіту лікарі радять використовувати лише симптоматичне лікування. Антибіотики у цьому випадку не допоможуть, і навіть можуть спричинити ускладнення.

Щоб полегшити біль у горлі, рекомендують:

  1. приймати ібупрофен або парацетамол (аспірин категорично не давати дітям і підліткам!);
  2. полоскати горло розчином солі (тільки для дорослих);
  3. пити багато теплої рідини;
  4. уникати куріння та загазованих приміщень;
  5. відпочивати;
  6. смоктати льодяники або розсмоктувати кубики льоду (будьте обережні з дітьми, оскільки можуть вдавитись).

Коли терміново звернутися до лікаря

Джерело Mayo Clinic

Негайно покажіть дитину лікарю, якщо їй:

  • важко дихати,
  • дуже складно ковтати чи з’явилося надмірне слиновиділення.

Зверніться до лікаря, якщо:

  • біль у горлі триває понад тиждень,
  • ці симптоми часто повторюються,
  • температура тіла перевищує 38 градусів за Цельсієм, або супроводжується ознобом,
  • існують проблеми з імунітетом (наприклад, цукровий діабет).

Не зволікайте з візитом до лікаря, якщо біль у горлі викликає у вас серйозне занепокоєння або супроводжується незвичними симптомами.