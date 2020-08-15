Станом на 15 серпня в Україні зафіксували черговий антирекорд хворих на коронавірус, за минулу добу захворіли 1 847 українців. Зокрема серйозно погіршилась ситуація на Буковині.

Через це голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на своїй фейсбук-сторінці попросив буковинців дотримуватися усіх правил карантину, аби ситуація не вийшла з під контролю.

До теми Два антирекорди за добу: детально про COVID-19 в Україні

За час коронавірусу, в області зафіксували 7 434 випадки зараження. При цьому 5 451 людина вже одужала.

Коронавірус в Україні: що відомо