На Буковині серйозно погіршилась ситуація з COVID-19
Станом на 15 серпня в Україні зафіксували черговий антирекорд хворих на коронавірус, за минулу добу захворіли 1 847 українців. Зокрема серйозно погіршилась ситуація на Буковині.
Через це голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на своїй фейсбук-сторінці попросив буковинців дотримуватися усіх правил карантину, аби ситуація не вийшла з під контролю.
До теми Два антирекорди за добу: детально про COVID-19 в Україні
За час коронавірусу, в області зафіксували 7 434 випадки зараження. При цьому 5 451 людина вже одужала.
Коронавірус в Україні: що відомо
- Станом на 15 серпня в Україні зареєстрували 89 719 інфікованих коронавірусом, 47 430 українців вже одужали.
- 2 044 пацієнти померли від ускладнень, спричинених коронавірусом або внаслідок супутніх захворювань.
- Кабінет Міністрів продовжив карантин до 31 серпня. Втім, від 1 і до 31 серпня карантину регіони України поділили на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.
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