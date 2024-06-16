Зміни стосуються ветеранів війни, учасників бойових дій, військовослужбовців, які виконують бойові завдання, але поки не мають статусу учасника бойових дій, та людей, що отримали інвалідність внаслідок війни.

Дивіться також Медогляд чоловіків з інвалідністю: у МОЗ зробили важливу заяву

Які послуги можуть отримати військові

Відтепер вони зможуть безоплатно отримати такі послуги:

просте та складне видалення зуба;

відновлення зуба без/з використанням анестезії та без/з лікуванням каналів;

відновлення зуба включно з пломбуванням каналів з використанням анестезії.

При цьому, гранична вартість наданих медичних послуг не може перевищувати 24 952 гривні на одного пацієнта.

Уточнення від НСУ

Незабаром Національна служба здоров'я України почне приймати пропозиції від медзакладів, які бажають долучитися до проєкту. Стати учасниками програми можуть заклади охорони здоров’я будь-якої форми власності.

Пілотний проєкт із безоплатного протезування зубів для військових уряд стартував в кінці лютого 2024 року. На нього планували витратити 750 мільйонів гривень.