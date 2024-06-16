Изменения касаются ветеранов войны, участников боевых действий, военнослужащих, выполняющих боевые задачи, но пока не имеют статуса участника боевых действий, и людей, получивших инвалидность вследствие войны.

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Какие услуги могут получить военные

Отныне они смогут бесплатно получить такие услуги:

простое и сложное удаление зуба;

восстановление зуба без/с использованием анестезии и без/с лечением каналов;

восстановление зуба включая пломбирование каналов с использованием анестезии.

При этом, предельная стоимость предоставленных медицинских услуг не может превышать 24 952 гривны на одного пациента.

Уточнение от НСУ

Вскоре Национальная служба здоровья Украины начнет принимать предложения от медучреждений, желающих присоединиться к проекту. Стать участниками программы могут учреждения здравоохранения любой формы собственности.

Пилотный проект по бесплатному протезированию зубов для военных правительство стартовало в конце февраля 2024 года. На него планировали потратить 750 миллионов гривен.