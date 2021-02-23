У вівторок, 23 лютого, Україна нарешті отримала першу партію вакцин проти коронавірусу. З аеропорту Бориспіль вже розвантажують 500 тисяч доз вакцин від компанії AstraZeneca індійського виробництва.

Україна закупила вакцини від AstraZeneca у компаній Serum Institute of India, яка постачає медикаменти приблизно у 140 країн світу.

​До теми Що відомо про Covishield, якою вакцинуватимуть українців і чому Степанов – "катастрофа"

Коли в Україні розпочнеться вакцинація

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що деякі області отримають вакцину вже у день її прибуття. Серед таких щасливчиків – місто Київ та низка областей.

Які області отримають вакцину у перший день

Житомирська;

Київська;

Чернігівська;

Черкаська;

Полтавська;

Вінницька.

В усі інші регіони вакцину розвезуть вже наступного дня

Що відомо про вакцину з Індії

18 лютого глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов вилетів до Індії. У місті Пуне він проводив переговори з представниками компанії Serum Institute of India. Її Степанов схарактеризував як найбільшого виробника вакцини у світі.

Вже 20 лютого індійська сторона повідомила, що переговори минули успішно. Україна стала однією з перших країн світу, яка отримає вакцину від AstraZeneca (індійська назва – Covishield), виготовлену за ліценцією Оксфорда.

Президент Володимир Зеленський зауважив, що вважає індійську вакцину – однією з найкращих у світі.

Що обіцяли у МОЗ раніше

Згідно з планом вакцинації, імунізація в країні має розпочатися з медичних працівників, які працюють з COVID-19.

Головний санлікар країни Віктор Ляшко в інтерв'ю з BBC раніше розповів, що медиків щепитимуть препаратом від Pfizer-BioNTech. Адже це вакцина з найскладнішими умовами зберігання та транспортування. В ефірі шоу "Право на владу" 11 лютого він це підтвердив. Але тоді Pfizer повинна була прибути в межах 15 лютого.

Пізніше Максим Степанов повідомляв, що 117 тисяч доз вакцини компанії Pfizer мають прибути в Україну наприкінці лютого 2021 року. Водночас заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко 22 лютого повідомив, що вакцини від Pfizer прибудуть лише на початку березня.

Загалом Україна домовилася про постачання 4 вакцин проти COVID-19: Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Вакцина проти коронавірусу від компанії AstraZeneca: що про неї відомо