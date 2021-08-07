Нові випадки зараження штамом Дельта виявили у Центрі громадського здоров'я МОЗ. Про це повідомили 6 серпня.

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На Вінниччині 25 випадків зараження Дельтою

Надійшла відповідь із Центру громадського здоров'я МОЗ України: із використаних реагентів ВООЗ методом ПЛР визначено наявність штаму Дельта. Із 30 зразків підтверджено 25,

– написав Борзов.

Зокрема випадки зараження підтвердили у 5 районах області:

Вінницькому;

Гайсинському;

Могилів-Подільському;

Жмеринському;

Тульчинському районах.

Сергій Борзов розповів, що наймолодшому інфікованому штамом Дельта – 13 років, а найстаршому – 84 роки.

Штам коронавірусу Дельта в Україні: останні новини

5 серпня на Тернопільщині виявили 52 випадки захворювання на штам Дельта.

6 серпня у Дніпропетровській області зафіксували перші 3 випадки інфікування штамом коронавірусу Дельта. Всі вони виявлені в Солом'янському районі та Нікополі.

У той же день у Івано-Франківській області виявили вже 10 пацієнтів з коронавірусом, інфікованих штамом Дельта.

7 серпня в Запорізькій області виявили 27 випадків захворювання штамом Дельта.



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