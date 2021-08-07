Нові випадки зараження штамом Дельта виявили у Центрі громадського здоров'я МОЗ. Про це повідомили 6 серпня.
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На Вінниччині 25 випадків зараження Дельтою
Надійшла відповідь із Центру громадського здоров'я МОЗ України: із використаних реагентів ВООЗ методом ПЛР визначено наявність штаму Дельта. Із 30 зразків підтверджено 25,
– написав Борзов.
Зокрема випадки зараження підтвердили у 5 районах області:
- Вінницькому;
- Гайсинському;
- Могилів-Подільському;
- Жмеринському;
- Тульчинському районах.
Сергій Борзов розповів, що наймолодшому інфікованому штамом Дельта – 13 років, а найстаршому – 84 роки.
Штам коронавірусу Дельта в Україні: останні новини
- 5 серпня на Тернопільщині виявили 52 випадки захворювання на штам Дельта.
- 6 серпня у Дніпропетровській області зафіксували перші 3 випадки інфікування штамом коронавірусу Дельта. Всі вони виявлені в Солом'янському районі та Нікополі.
- У той же день у Івано-Франківській області виявили вже 10 пацієнтів з коронавірусом, інфікованих штамом Дельта.
- 7 серпня в Запорізькій області виявили 27 випадків захворювання штамом Дельта.
Більше про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу