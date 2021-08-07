Нові випадки зараження штамом Дельта виявили у Центрі громадського здоров'я МОЗ. Про це повідомили 6 серпня.

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На Вінниччині 25 випадків зараження Дельтою

Надійшла відповідь із Центру громадського здоров'я МОЗ України: із використаних реагентів ВООЗ методом ПЛР визначено наявність штаму Дельта. Із 30 зразків підтверджено 25,
– написав Борзов.

Зокрема випадки зараження підтвердили у 5 районах області:

  • Вінницькому;
  • Гайсинському;
  • Могилів-Подільському;
  • Жмеринському;
  • Тульчинському районах.

Сергій Борзов розповів, що наймолодшому інфікованому штамом Дельта – 13 років, а найстаршому – 84 роки.

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Більше про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу