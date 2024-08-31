Ваші улюблені фільми можуть розповісти про стан нервової системи

Кінематографічні уподобання людини можуть бути індикатором того, як вона сприймає та обробляє інформацію. Наприклад, шанувальники екшн-фільмів частіше реагують на негативні емоції, тоді як прихильники комедій більш чутливі до позитивних емоцій.

Культурні та життєві вподобання людини можуть багато розповісти про неї. Наприклад, деякі дослідження показують, що літературні смаки можуть передаватися у спадок, як і зовнішність, а політичні переконання впливають на наше сприйняття історичних подій.

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Нове дослідження вподобань

Вчені з німецьких університетів дослідили зв'язок між улюбленими жанрами кіно та особливостями емоційної обробки. Виявилося, що залежно від кіновподобань активність мозку також відрізняється.

У дослідженні взяли участь 257 осіб, яким показували зображення облич з виразами гніву чи страху, а також геометричні фігури. Реакцію мозку фіксували за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії (ФМРТ), зосереджуючись на амігдалі та прилеглих ядрах, які відповідають за реакцію "бий або біжи" та центр винагороди. Учасники також ділилися своїми улюбленими фільмами.

Кіно може розповісти про нервову систему

Дослідники припускали, що у фанатів бойовиків нервова система буде збуджуватися важче через звикання до емоційних стимулів у таких фільмах. Проте виявилося, що як прихильники бойовиків, так і комедій показали найсильнішу реакцію в обох досліджуваних областях мозку. Люди, які надають перевагу трилерам та документальним фільмам, реагували на емоційні стимули слабше.

Цікаво, що активність мозку при спостереженні за зляканими та розгніваними обличчями у шанувальників бойовиків та комедій була однаковою, хоча ці жанри зазвичай викликають різні емоції: бойовики – негативні, комедії – позитивні. Дослідники вважають, що це підтверджує ідею про те, що задоволення від перегляду фільму певного жанру пов'язане з переживанням емоцій в цілому.

Висновок дослідження полягає в тому, що люди, які з нейробіологічного погляду схильніші реагувати на страх, гнів та інші емоційні стимули, більше полюбляють, де емоції відіграють ключову роль. Ті, хто менш чутливий до емоційних подразників, обирають кіно, яке більше впливає на когнітивний рівень, таке як детективи, трилери або документальні стрічки, де важливо розкриття таємниць або фактів.