Ваши любимые фильмы могут рассказать о состоянии нервной системы

Кинематографические предпочтения человека могут являться индикатором того, как он воспринимает и обрабатывает информацию. Например, поклонники экшн-фильмов чаще реагируют на отрицательные эмоции, тогда как поклонники комедий более чувствительны к положительным эмоциям.

Культурные и жизненные предпочтения человека могут многое рассказать о нем. Например, некоторые исследования показывают, что литературные вкусы могут передаваться по наследству, как и внешность, а политические убеждения влияют на наше восприятие исторических событий.

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Новое исследование предпочтений

Ученые из германских университетов исследовали связь между любимыми жанрами кино и особенностями эмоциональной обработки. Оказалось, что в зависимости от кино предпочтений активность мозга также отличается.

В исследовании приняли участие 257 человек, которым показывали изображение лиц с выражениями гнева или страха, а также геометрические фигуры. Реакцию мозга фиксировали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ), сосредотачиваясь на амигдали и близлежащих ядрах, отвечающих за реакцию "бей или беги" и центр вознаграждения. Участники также делились своими любимыми фильмами.

Кино может рассказать о нервной системе

Исследователи предполагали, что у фанатов боевиков нервная система будет возбуждаться тяжелее из-за привыкания к эмоциональным стимулам в таких фильмах. Однако оказалось, что как поклонники боевиков, так и комедий показали сильнейшую реакцию в обеих исследуемых областях мозга. Люди, предпочитающие триллеры и документальные фильмы, реагировали на эмоциональные стимулы слабее.

Интересно, что активность мозга при наблюдении за испуганными и разгневанными лицами у поклонников боевиков и комедий была одинаковой, хотя эти жанры обычно вызывают разные эмоции: боевики – негативные, комедии – положительные. Исследователи полагают, что это подтверждает идею о том, что удовольствие от просмотра фильма определенного жанра связано с переживанием эмоций в целом.

Вывод исследования состоит в том, что люди, которые с нейробиологической точки зрения склонны реагировать на страх, гнев и другие эмоциональные стимулы, больше любят, где эмоции играют ключевую роль. Те, кто менее чувствителен к эмоциональным раздражителям, выбирают кино, которое больше влияет на когнитивный уровень, такое как детективы, триллеры или документальные ленты, где важно раскрытие тайн или фактов.