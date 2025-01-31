Проста гігієнічна процедура значно знижує ризик інсульту

Регулярне використання зубної нитки може знизити ризик інсульту, викликаного тромбом, що відірвався від серця, або порушеннями серцевого ритму. Недостатня увага до гігієни рота може бути включена до переліку основних факторів ризику нарівні з неправильним харчуванням, нерегулярним сном і курінням.

Дослідники з Медичного університету Південної Кароліни в США виявили, що звичка чистити зуби ниткою хоча б раз на тиждень позитивно впливає не лише на стан зубів, але й на серце. Результати їхнього дослідження будуть представлені 4 лютого на Міжнародній конференції з інсульту в Лос-Анджелесі, передає 24 Канал.

Також на тему Як різні популярні ліки впливають на ризик деменції: результати великого дослідження

Нове дослідження впливу гігієни рота

У рамках наукової роботи було проведено опитування понад 6000 учасників. Серед тих, хто використовував зубну нитку, у 4092 людей не було зафіксовано інсультів, а у 4050 людей не було виявлено фібриляції передсердь, одного з видів порушення серцевого ритму.

При цьому враховувалися різні фактори, такі як артеріальний тиск, діабет, рівень холестерину, куріння, індекс маси тіла, рівень освіти, а також регулярність чищення зубів і відвідувань стоматолога.

За учасниками дослідження спостерігали протягом 25 років, за цей час у 434 з них стався інсульт. У 147 випадках причиною були тромби у великих артеріях головного мозку, у 97 випадках – тромби в серці, а в 95 випадках – затвердіння дрібних артерій. У 1291 учасника була виявлена фібриляція передсердь.

Зубна нитка знижує ризик інсульту

Використання зубної нитки виявилося пов'язаним зі зниженням ризику ішемічного інсульту на 22%, інсульту, викликаного тромбами з серця, на 44% і фібриляції передсердь на 12%. Ці результати не залежали від частоти чищення зубів, відвідування стоматолога або дотримання інших гігієнічних норм. Однак використання зубної нитки корелювало з більшим зниженням ризику захворювань.

Автори дослідження зазначили, що підтримка гігієни рота пов'язана із запальними процесами та затвердінням артерій. Використання зубної нитки може знизити ризик інсульту завдяки зменшенню інфекцій у роті та запальних процесів.

За словами Деніела Лекленда, члена Ради з боротьби з інсультом Американської асоціації серця, у майбутньому стоматологічну практику можуть додати до факторів ризику. Наразі до них належать дієта, рівень фізичної активності, куріння, якість сну, індекс маси тіла, артеріальний тиск, а також рівні глюкози та ліпідів у крові.