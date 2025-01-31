Простая гигиеническая процедура значительно снижает риск инсульта

Регулярное использование зубной нити может снизить риск инсульта, вызванного оторвавшимся от сердца тромбом или нарушениями сердечного ритма. Недостаточное внимание к гигиене рта может быть включено в перечень основных факторов риска наравне с неправильным питанием, нерегулярным сном и курением.

Исследователи из Медицинского университета Южной Каролины в США обнаружили, что привычка чистить зубы нитью хотя бы раз в неделю положительно влияет не только на состояние зубов, но и на сердце. Результаты их исследования будут представлены 4 февраля на Международной конференции по инсульту в Лос-Анджелесе, передает 24 Канал.

Также на тему Как различные популярные лекарства влияют на риск деменции: результаты большого исследования

Новое исследование влияния гигиены рта

В рамках научной работы был проведен опрос более 6000 участников. Среди тех, кто использовал зубную нить, у 4092 человек не было зафиксировано инсультов, а у 4050 людей не было выявлено фибрилляции предсердий, одного из видов нарушения сердечного ритма.

При этом учитывались различные факторы, такие как артериальное давление, диабет, уровень холестерина, курение, индекс массы тела, уровень образования, а также регулярность чистки зубов и посещений стоматолога.

За участниками исследования наблюдали в течение 25 лет, за это время у 434 из них случился инсульт. В 147 случаях причиной были тромбы в крупных артериях головного мозга, в 97 случаях – тромбы в сердце, а в 95 случаях – затвердение мелких артерий. У 1291 участника была выявлена фибрилляция предсердий.

Зубная нить снижает риск инсульта

Использование зубной нити оказалось связанным со снижением риска ишемического инсульта на 22%, іинсульта, вызванного тромбами из сердца, на 44% і фибрилляции предсердий на 12%. Эти результаты не зависели от частоты чистки зубов, посещения стоматолога или соблюдения других гигиенических норм. Однако использование зубной нити коррелировало с большим снижением риска заболеваний.

Авторы исследования отметили, что поддержка гигиены рта связана с воспалительными процессами и затвердением артерий. Использование зубной нити может снизить риск инсульта благодаря уменьшению инфекций во рту и воспалительных процессов.

По словам Дэниела Лекленда, члена Совета по борьбе с инсультом Американской ассоциации сердца, в будущем стоматологическую практику могут добавить к факторам риска. Сейчас к ним относятся диета, уровень физической активности, курение, качество сна, индекс массы тела, артериальное давление, а также уровни глюкозы и липидов в крови.