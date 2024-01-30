Популярний фрукт швидко покращує психічне здоровʼя

Відомо, що ківі є цінним джерелом вітамінів С, B, K, антиоксидантів і дієтичних волокон. Раніше вчені зʼясували, що їхнє вживання здатне покращувати ментальний стан та надавати енергію. Нове дослідження показало, що позитивний результат виникає вже за чотири дні.

Фрукти ківі лідирують за вмістом вітаміну C, особливо багато його у сорті Gold kiwi (золотий» ківі), який забезпечує 200% денної норми аскорбінової кислоти.

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Зв'язок між дефіцитом вітаміну C та погіршенням настрою та когнітивних функцій відомий давно. Також встановлено, що включення в дієту продуктів, багатих на аскорбінову кислоту, супроводжується підвищенням життєвого тонусу, поліпшенням самопочуття та зниженням симптомів депресії.

Нове дослідження вітаміну С

Відповідь на питання про швидкість досягнення такого ефекту у людей з дефіцитом вітаміну C донедавна залишалася невідомою, але її вирішили дослідити вчені з Нової Зеландії. Професор Темлін Коннер з Університету Отаго разом із колегами провели експеримент за участю 155 волонтерів віком від 18 до 35 років, які мають брак вітаміну C у крові (менш як 40 мікромолів на літр).

Усіх учасників дослідження розбили на три групи. Під час експерименту, який тривав 8 тижнів, одна група щодня отримувала вітамін С у вигляді жувальної таблетки (250 мг), друга – плацебо, а третя вживала два плоди ківі сорту SunGold kiwi.

Кожні два дні учасники через програми на своїх смартфонах оцінювали свій емоційний стан, загальний добробут, якість сну та рівень фізичної активності. Крім того, у волонтерів кожні два тижні вимірювали рівень вітаміну C у крові.

Ківі покращує настрій відновлює рівень вітаміну С

Аналізи показали, що рівень вітаміну C в організмі учасників, які приймали аскорбінову кислоту та вживали ківі, стабілізувався за два тижні. При цьому ті, хто щодня вживав ківі, помітили покращення настрою та підвищення життєвого тонусу вже через чотири дні. Тривалий позитивний ефект настав до 14 – 16 днів дослідження, разом із покращенням психологічного добробуту.

Учасники, які отримували вітамін C у таблетках, помітили позитивні зміни у настрої лише з 12 дня експерименту. Використовуючи метод iAUC, дослідники з'ясували, що ківі більш впливає на поліпшення життєвого тонусу і настрою, ніж приймання таблеток з аскорбіновою кислотою, порівняно з плацебо. Однак, після коригування цей ефект не зберігався.