Популярный фрукт быстро улучшает психическое здоровье

Известно, что киви является ценным источником витаминов C, B, K, антиоксидантов и диетических волокон. Ранее ученые выяснили, что их употребление способно улучшать ментальное состояние и энергию. Новое исследование показало, что положительный результат возникает уже через четыре дня.

Фрукты киви лидируют по содержанию витамина C, особенно много его в сорте Gold kiwi (золотой» киви), который обеспечивает 200% дневной нормы аскорбиновой кислоты.

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Связь между дефицитом витамина C и ухудшением настроения и когнитивных функций известна давно. Также установлено, что включение в диету продуктов, богатых аскорбиновой кислотой, сопровождается повышением жизненного тонуса, улучшением самочувствия и понижением симптомов депрессии.

Новое исследование витамина С

Ответ на вопрос о скорости достижения такого эффекта у людей с дефицитом витамина C до недавнего времени оставался неизвестным, но ее решили изучить ученые из Новой Зеландии. Профессор Темлин Коннер из Университета Отаго вместе с коллегами провели эксперимент с участием 155 волонтеров в возрасте от 18 до 35 лет., не имеющих недостатка витамина C в крови (менее 40 микромолов на литр).

Всех участников исследования разбили на три группы. Во время эксперимента, который длился 8 недель, одна группа ежедневно получала витамин С в виде жевательной таблетки (250 мг), друга– плацебо, а третья употребляла два плода киви сорта SunGold kiwi.

Каждые два дня участники через программы на своих смартфонах оценивали свое эмоциональное состояние, общее благосостояние, качество сна и уровень физической активности Кроме того, у волонтеров каждые две недели измеряли уровень витамина C в крови.

Киви улучшает настроение восстанавливает уровень витамина С

Анализы показали, что уровень витамина C в организме участников, которые принимали аскорбиновую кислоту и употребляли киви., стабилизировался через две недели. При этом те, кто ежедневно употреблял киви, заметили улучшение настроения и повышение жизненного тонуса уже четыре дня спустя. Длительный положительный эффект наступил к 14– 16 дней исследования, вместе с улучшением психологического благополучия.

Участники, получавших витамин C в таблетках, заметили положительные изменения в настроении только с 12 дня эксперимента. Используя метод iAUC, исследователи выяснили, что киви более влияет на улучшение жизненного тонуса и настроения, чем прием таблеток с аскорбиновой кислотой, по сравнению с плацебо. Однако, после корректировки этот эффект не сохранялся.