Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Вони обговорили заходи, які вживають уряди обох країн для боротьби з пандемією COVID-19.

Зеленський розповів Нетаньягу про те, що в Україні зареєстрували черговий антирекорд захворюваності на коронавірус і що в країні діє адаптивний карантинний режим, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Під час розмови президент України заявив, що українська сторона зацікавлена придбати ізраїльську вакцину проти коронавірусу.

Україна має бути серед друзів Ізраїлю, які першими зможуть долучитися до дослідження та використання вакцини,

– сказав Володимир Зеленський.

Що відомо про ізраїльську вакцину проти COVID-19

Згідно з повідомленням вчених, для розробки вакцини використали вірус везикулярного стоматиту. Якщо конкретно – це реплікативна рекомбінантна вакцина VSV-ΔG-spike, в якій глікопротеїн G вірусу везикулярного стоматиту замінили на S-білок (spike) SARS-CoV-2.

Ізраїльська вакцина проти коронавірусу проявила свою ефективність у випробуваннях на золотих сирійських хом'яках. Для гризунів вона виявилась безпечною. Ба більше, у тварин з'явилися антитіла, здатні нейтралізувати SARS-CoV-2. Це відкрило шлях до наступної фази випробувань.

Експерименти на людях-добровольцях повинні розпочатися після Тішрейських свят. Випробування проводитимуться у співпраці з Міністерством охорони здоров'я.