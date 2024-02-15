Зеленський підписав закон про медичний канабіс

Володимир Зеленський підписав новий важливий для України закон. Мовиться про закон про легалізацію медичного канабісу в нашій державі.

Тепер закон набуде чинності через пів року після його оприлюднення. Тобто в середині липня 2024 року.

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Медичний канабіс легалізували в Україні

На сайті Верховної Ради у картці законопроєкту "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни" зазначено, що цей документ було повернуто з підписом президента. Свій підпис Володимир Зеленський поставив ще 13 лютого 2024 року.



Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу / Скриншот 24 Каналу

Варто наголосити, що цей документ спрощує медичне використання ліків на основі канабісу й доручає Кабінету Міністрів України розширити перелік таких ліків.

Однак законопроєкт передбачає, що:

розповсюдження канабісу для рекреаційного споживання надалі вважатиметься злочином, і поліція буде розслідувати це відповідно до законодавства;

виробництво ліків жорстко контролюватимуть на всіх етапах;

вирощувати зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції;

кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відстежувати рух рослин до пацієнта;

препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном.

Верховна Рада ухвалила закон про легалізацію медканабісу