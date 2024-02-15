Зеленський підписав закон про медичний канабіс

15 лютого 2024, 19:37
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Джерело:

Верховна Рада України

Володимир Зеленський підписав новий важливий для України закон. Мовиться про закон про легалізацію медичного канабісу в нашій державі.

Тепер закон набуде чинності через пів року після його оприлюднення. Тобто в середині липня 2024 року.

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Медичний канабіс легалізували в Україні

На сайті Верховної Ради у картці законопроєкту "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни" зазначено, що цей документ було повернуто з підписом президента. Свій підпис Володимир Зеленський поставив ще 13 лютого 2024 року.


Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу / Скриншот 24 Каналу

Варто наголосити, що цей документ спрощує медичне використання ліків на основі канабісу й доручає Кабінету Міністрів України розширити перелік таких ліків.

Однак законопроєкт передбачає, що:

  • розповсюдження канабісу для рекреаційного споживання надалі вважатиметься злочином, і поліція буде розслідувати це відповідно до законодавства;
  • виробництво ліків жорстко контролюватимуть на всіх етапах;
  • вирощувати зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції;
  • кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відстежувати рух рослин до пацієнта;
  • препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном.

Верховна Рада ухвалила закон про легалізацію медканабісу

  • Верховна Рада України 21 грудня в другому читанні проголосувала за легалізацію медичного канабісу в Україні. Це дозволить використовувати ліки на основі конопель, їх виробництво та наукові дослідження.
  • За підтримку цієї ініціативи проголосували 248 народних обранців. Водночас жоден нардеп із фракцій "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" не підтримав цей законопроєкт.
  • Варто зазначити, що подальший рух закону блокували депутати від партії "Батьківщина", які подали проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради. Однак зрештою постанова "Батьківщини" –  провалилася.

Автор: Владислав Кравцов