Зеленский подписал закон о медицинском каннабисе

Владимир Зеленский подписал новый важный для Украины закон. Говорится о законе о легализации медицинского каннабиса в нашем государстве.

Теперь закон вступит в силу через полгода после его обнародования. То есть в середине июля 2024 года.

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Медицинский каннабис легализовали в Украине

На сайте Верховной Рады в карточке законопроекта "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий по расширению доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны" указано, что этот документ был возвращен с подписью президента. Свою подпись Владимир Зеленский поставил еще 13 февраля 2024 года.



Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса / Скриншот 24 Канала

Стоит подчеркнуть, что этот документ упрощает медицинское использование лекарств на основе каннабиса и поручает Кабинету Министров Украины расширить перечень таких лекарств.

Однако законопроект предусматривает, что:

распространение каннабиса для рекреационного потребления и дальше будет считаться преступлением и расследоваться полицией в соответствии с законодательством;

производство лекарств будет жестко контролироваться на всех этапах;

выращивать смогут только юрлица, которые получат соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции;

каждый куст будет иметь индивидуальное кодирование, чтобы отслеживать движение растений к пациенту;

препараты на основе медканабиса можно будет получить только по электронному рецепту. Этот рецепт врач будет выписывать пациенту в соответствии с его состоянием, как это сейчас происходит с морфином.

Верховная Рада приняла закон о легализации медканабиса