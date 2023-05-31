Поколювання, дискомфорт, кашель і біль у горлі після того, як ви поїли на вечерю запеченої сьомги, можливо, свідчить про те, що сьомга вирішила помститися.

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В інтернеті можна знайти багато порад про те, що робити, якщо у горлі застрягла рибна кістка. Найкорисніший із них – "не панікуйте". Інші звучать дещо сумнівно, тому ми вирішили розібратися, що робити можна, а що небезпечно.

Що не можна, коли в горлі застрягла кістка

Їсти хліб чи банани. Це не допоможе проштовхнути кістку разом з їжею далі по шлунково-кишковому тракту. Є можливість, що зовнішня частина кістки обломиться, і тоді дістати її буде ще складніше.

Намагатися самостійно дістати кістку пальцями чи пінцетом. Якщо у вас ніколи не було такого досвіду, то тренуватись на собі зараз не найкраща стратегія. Можна випадково встромити кістку глибше або зламати її.

Пити занадто багато води, олію або оцет. Все одно це не допоможе, а оцтом можна ще й пошкодити слизову оболонку стравоходу.

Що потрібно робити, коли в горлі застрягла кістка

Єдине правильне рішення – звернутися до лікаря. Для фахівців це рутинна маніпуляція, яка не вимагатиме багато часу. А ось спроби самостійно витягти кістку із горла можуть ускладнити ситуацію.

Спочатку лікар огляне горло. У деяких випадках знадобиться ларингоскопія – огляд за допомогою спеціального дзеркала або рентген області глотки.

Якщо кістка опинилася в ротоглотці і добре проглядається, лікар видалить її за допомогою спеціального пінцета або щипців. Якщо ж кістка дісталася гортанної частини глотки, лікар використовує гортанне дзеркало і спеціальні щипці. Це не дуже приємно, тому лікар може запропонувати місцеву анестезію.

Коли все буде позаду, біль і першіння в горлі можуть зберігатися ще кілька днів. У цей час краще вибирати м'яку їжу. Крім того, лікар може запропонувати полоскати горло антисептиками та приймати антибактеріальні препарати.

А може, саме минеться

Може бути. Іноді кістка залишає подряпину на горлі, але сама проходить далі. В одному дослідженні 2017 року із 330 пацієнтів, які поскаржилися на відчуття кістки у горлі, у 80 нічого не виявили. Якщо дихання не ускладнене, можна трохи почекати – є ймовірність, що це просто подряпина і скоро перестане боліти.