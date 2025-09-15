До 35 тисяч гривень: кому з медиків збільшать зарплату у 2026 році
- У 2026 році зарплати лікарів первинної та екстреної допомоги збільшаться до 35 тисяч гривень.
- У держбюджеті на охорону здоров'я планують виділити 258 мільярдів гривень, що на 38 мільярдів більше, ніж у 2023 році.
У проєкті бюджету на 2026 рік Кабінет Міністрів заклав збільшення зарплати для окремих категорій медиків. Сума, яку вони отримуватимуть щомісяця за роботу, зросте до 35 тисяч гривень.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.
Кому з медиків збільшать зарплати до 35 тисяч гривень?
Юлія Свириденко повідомила, що у держбюджеті на 2026 рік на охорону здоров'я планують виділити 258 мільярдів гривень – це на 38 мільярдів більше, ніж цьогоріч.
Серед ключових змін – підвищення зарплат лікарів первинної та екстреної допомоги до 35 тисяч гривень, а також додаткові виплати медикам у прифронтових регіонах.
Фінансування програми медичних гарантій зросте до 191,6 мільярда гривень (на 16,1 мільярда більше, ніж у 2025 році).
Крім того, українці й надалі зможуть безкоштовно отримувати ліки проти серцево-судинних хвороб, діабету та інших хронічних захворювань.
Які ще бонуси та доплати передбачені медикам?
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що з 1 січня 2026 року змінюється система оплати праці сімейних лікарів. Якщо лікар підпише 1 800 декларацій із пацієнтами, його мінімальна зарплата становитиме 35 тисяч гривень.
МОЗ також планує заохочувати медиків працювати у сільській місцевості та прифронтових регіонах, де найбільший кадровий дефіцит. Для цього передбачене фінансування на облаштування робочих місць та можливість отримати службове житло.
Крім того, молоді лікарі, які з 2025 року погодяться працювати в селі чи прифронтовій зоні, отримають одноразову виплату у 200 тисяч гривень. Обов'язкова умова – завершення інтернатури в одному з 20 державних медичних університетів, підпорядкованих МОЗ або МОН.
