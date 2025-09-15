У проєкті бюджету на 2026 рік Кабінет Міністрів заклав збільшення зарплати для окремих категорій медиків. Сума, яку вони отримуватимуть щомісяця за роботу, зросте до 35 тисяч гривень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

До теми Який показник мінімальної зарплати заклали у бюджеті на 2026 рік

Кому з медиків збільшать зарплати до 35 тисяч гривень?

Юлія Свириденко повідомила, що у держбюджеті на 2026 рік на охорону здоров'я планують виділити 258 мільярдів гривень – це на 38 мільярдів більше, ніж цьогоріч.

Серед ключових змін – підвищення зарплат лікарів первинної та екстреної допомоги до 35 тисяч гривень, а також додаткові виплати медикам у прифронтових регіонах.

Фінансування програми медичних гарантій зросте до 191,6 мільярда гривень (на 16,1 мільярда більше, ніж у 2025 році).

Крім того, українці й надалі зможуть безкоштовно отримувати ліки проти серцево-судинних хвороб, діабету та інших хронічних захворювань.

Які ще бонуси та доплати передбачені медикам?