В проекте бюджета на 2026 год Кабинет Министров заложил увеличение зарплаты для отдельных категорий медиков. Сумма, которую они будут получать ежемесячно за работу, возрастет до 35 тысяч гривен.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Кому из медиков увеличат зарплаты до 35 тысяч гривен?

Юлия Свириденко сообщила, что в госбюджете на 2026 год на здравоохранение планируют выделить 258 миллиардов гривен – это на 38 миллиардов больше, чем в этом году.

Среди ключевых изменений – повышение зарплат врачей первичной и экстренной помощи до 35 тысяч гривен, а также дополнительные выплаты медикам в прифронтовых регионах.

Финансирование программы медицинских гарантий возрастет до 191,6 миллиарда гривен (на 16,1 миллиарда больше, чем в 2025 году).

Кроме того, украинцы и в дальнейшем смогут бесплатно получать лекарства против сердечно-сосудистых болезней, диабета и других хронических заболеваний.

Какие еще бонусы и доплаты предусмотрены медикам?