До 35 тысяч гривен: кому из медиков увеличат зарплату в 2026 году
- В 2026 году зарплаты врачей первичной и экстренной помощи увеличатся до 35 тысяч гривен.
- В госбюджете на здравоохранение планируют выделить 258 миллиардов гривен, что на 38 миллиардов больше, чем в 2023 году.
В проекте бюджета на 2026 год Кабинет Министров заложил увеличение зарплаты для отдельных категорий медиков. Сумма, которую они будут получать ежемесячно за работу, возрастет до 35 тысяч гривен.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Кому из медиков увеличат зарплаты до 35 тысяч гривен?
Юлия Свириденко сообщила, что в госбюджете на 2026 год на здравоохранение планируют выделить 258 миллиардов гривен – это на 38 миллиардов больше, чем в этом году.
Среди ключевых изменений – повышение зарплат врачей первичной и экстренной помощи до 35 тысяч гривен, а также дополнительные выплаты медикам в прифронтовых регионах.
Финансирование программы медицинских гарантий возрастет до 191,6 миллиарда гривен (на 16,1 миллиарда больше, чем в 2025 году).
Кроме того, украинцы и в дальнейшем смогут бесплатно получать лекарства против сердечно-сосудистых болезней, диабета и других хронических заболеваний.
Какие еще бонусы и доплаты предусмотрены медикам?
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что с 1 января 2026 года меняется система оплаты труда семейных врачей. Если врач подпишет 1 800 деклараций с пациентами, его минимальная зарплата составит 35 тысяч гривен.
Минздрав также планирует поощрять медиков работать в сельской местности и прифронтовых регионах, где наибольший кадровый дефицит. Для этого предусмотрено финансирование на обустройство рабочих мест и возможность получить служебное жилье.
Кроме того, молодые врачи, которые с 2025 года согласятся работать в селе или прифронтовой зоне, получат единовременную выплату в 200 тысяч гривен. Обязательное условие – завершение интернатуры в одном из 20 государственных медицинских университетов, подчиненных Минздраву или МОН.
