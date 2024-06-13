Тривожну статистику повідомили в Європейському центрі профілактики та контролю захворювань (ECDC).

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Згідно з даними, тигрового комара зафіксували також в Австрії, Болгарії, Хорватії, Німеччині, Угорщині, Італії, Мальті, Португалії, Румунії, Словенії, Бельгії, Чехії, Нідерландах і Словаччині, а також на Кіпрі.

З'явилися комарі – з'являться і випадки хвороби

Фахівці занепокоєні через імовірне зростання випадків лихоманки денге на європейському континенті.

Ба більше, хвороба може поширитися і далі. Річ у тім, що в кінці липня у Франції відбудуться Олімпійські ігри, звідки, "комарині маршрути" можуть розповсюдитись далі.

Зауважте! Азійський тигровий комар, крім лихоманки денге, може переносити ще й чикунгунью та вірус Зіка, які реєстрували здебільшого в деяких частинах Африки, Азії та Америки.

Лихоманка Денге

У ВООЗ повідомляють, що лихоманка денге є ендемічною у понад 100 країнах світу, минулого року було зареєстровано понад 6 мільйонів випадків захворювання та 7 тисяч смертей.

Найбільше хворих реєстрували в Бангладеш, Малайзії, Таїланді та В'єтнамі.

Чи хвилюватись європейцям

Більшість випадків, які реєстрували в Європі, були імпортованими, тобто "привезеними". Водночас минулого року кількість цих випадків зросла і сягнула майже 5 тисяч хворих.

Втім інфікування всередині країни і поширення інфекції також зростають: 130 людей постраждали в 2023 році, роком раніше ця цифра була майже вдвічі меншою – 71 випадок.

Це пов'язують зі змінами клімату, що створюють сприятливі умови для поширення інвазивних комарів у райони, де раніше їх не фіксували.

Наразі медики наголошують на важливості раннього виявлення випадків захворювання, заходах з підвищення обізнаності людей про поширення комарів в регіонах Європи.