Яку користь для здоров'я приносить секс

Секс – це одне з джерел задоволення та гарного настрою. Розберімось в одному із найцікавіших питань – чи справді секс приносить користь?

Тонізуюча дія

Існує думка про те, що збудження та оргазм корисні практично для всього організму: вони зміцнюють серцево-судинну систему, покращують гормональний баланс, здатні заглушити біль і навіть посилити імунітет (принаймні у чоловіків). Щоправда, до всіх цих тверджень варто відноситися з деякою часткою критики. Також на тему Знайшли основні фактори, які впливають на рівень тестостерону у чоловіків Відповідні дослідження часто спираються на дуже невелику вибірку досліджуваних, і тому їхні висновки навряд можна переносити на всіх людей.

Фізична активність

Статевий акт за рівнем енерговитрат знаходиться десь між швидкою ходьбою зі швидкістю 4,8 км/год та бігом зі швидкістю 8 км/год, а, як відомо, помірна фізична активність знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

Сплеск гормонів

Наприклад, гормон окситоцин, відомий як гормон прихильності, соціальних взаємодій і гарного настрою, виробляється як під час сексу і у відповідь на інші тактильні впливи – деякі види масажу – і навіть під час спілкування з тваринами.

Зменшення тривоги та стресу

Зрештою, нещодавно з'ясувалося, що рівень тривоги та депресії у людей, які займалися сексом під час пандемії COVID-19, був нижчим, ніж у тих, хто ним не займався. Однак у цьому дослідженні, як і в інших, присвячених впливу сексу на фізичне і психічне здоров'я, майже завжди є серйозне обмеження. Наявність сексуальної активності та її частоту вчені оцінюють за звітами самих випробуваних, які можуть занижувати, і завищувати ці показники.