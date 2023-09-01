Какую пользу для здоровья приносит секс

Секс – это один из источников удовольствия и хорошего настроения. Разберемся в одном из самых интересных вопросов – действительно ли секс приносит пользу?

Тонизирующее действие

Существует мнение о том, что возбуждение и оргазм полезны практически всему организму: они укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают гормональный баланс, способны заглушить боль и даже усилить иммунитет (по крайней мере у мужчин). Правда, ко всем этим утверждениям следует относиться с некоторой долей критики. Также на тему Нашли основные факторы, влияющие на уровень тестостерона у мужчин Соответствующие исследования часто опираются на очень небольшую выборку испытуемых, и потому их выводы вряд ли можно переносить на всех людей.

Физическая активность

Половой акт по уровню энергозатрат находится где-то между быстрой ходьбой со скоростью 4,8 км/ч и бегом со скоростью 8 км/ч, а, как известно, умеренная физическая активность снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Всплеск гормонов

Например, гормон окситоцин, известный как гормон привязанности, социальных взаимодействий и хорошего настроения, вырабатывается как во время секса и в ответ на другие тактильные воздействия – некоторые виды массажа – а также при общении с животными.

Уменьшение тревоги и стресса

Наконец, недавно выяснилось, что уровень тревоги и депрессии у людей, занимавшихся сексом во время пандемии COVID-19, был ниже, чем у тех, кто им не занимался. Однако в этом исследовании, как и в других, посвященных влиянию секса на физическое и психическое здоровье, почти всегда есть серьезное ограничение. Наличие сексуальной активности и ее частоту ученые оценивают по отчетам самых испытуемых, которые могут занижать и завышать эти показатели.