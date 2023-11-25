Що таке іпохондрія і як вона заважає жити

У повсякденній мові термін "іпохондрія" часто вживається як узагальнене визначення для людей, які постійно невдоволені своїм фізичним станом. Однак насправді за цим терміном стоїть серйозний психічний розлад, який потребує компетентної допомоги.

Що таке іпохондрія

Іпохондрія – це надмірне занепокоєння про своє здоров'я, страх перед можливістю захворіти на тяжке захворювання. Люди, які страждають на цей розлад, реагують на найменші фізичні сигнали, які не є серйозними проблемами зі здоров'ям, як на потенційні загрози.

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Це викликає високий рівень тривоги та впевненість у наявності серйозного захворювання. Щоб впоратися з цією тривогою, люди починають проходити нескінченні медичні обстеження або, навпаки, уникають лікарів через страх отримати страшний діагноз.

Існують дві форми поведінки у іпохондриків:

Медичний пошук. Люди постійно обстежуються у різних лікарів, проходять різноманітні медичні процедури, щоб переконатися, що вони не мають серйозних захворювань.

Уникнення медичної допомоги. Люди з цим розладом можуть уникати візитів до лікарів зі страху почути страшний діагноз.

Що відчувають іпохондрики

Психіатри зараз класифікують іпохондричний розлад як частину обсесивно-компульсивних розладів (ОКР). Це повʼязано з тим, що іпохондрія – це історія про мало керовані думки (обсесії) і нав'язливі дії, спрямовані на порятунок від тривоги (компульсії).

При цьому на відміну від психосоматичних розладів, де з'являється безліч виражених симптомів, що зменшують якість життя, рівень тривоги у іпохондриків корелює з інтенсивністю симптомів.

Важливо відзначити, що іпохондрія не пов'язана зі стражданням від самих симптомів, а є зайвою тривогою про здоров'я. Іпохондрики відчувають страх навіть за незначних тілесних сигналів, попри відсутність реальних проблем.

При іпохондрії тривога може бути пов'язана з певним захворюванням, зміною функції певного органу або системи. Наприклад, людину може турбувати дихання, наскільки вона часто бігає в туалет, який у нього артеріальний тиск.

Також тривога може бути пов'язана з чимось важковербалізованим. Людина з психосоматичним розладом може сказати, в якій ділянці тіла вона відчуває біль, печіння, тиск. Іпохондрики часто навіть не розуміють, що вони конкретно відчувають і які тілесні сигнали викликають у них тривогу.