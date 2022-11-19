Для чого ставлять коронки на зуб

Коронка – простий та доступний спосіб зробити зуб красивим та захистити його від руйнування. Але в яких випадках її встановлюють?

Коронку рекомендується поставити, коли зуб необхідно захистити від руйнування. Наприклад, якщо він зруйнований більш ніж на 50%. Велика пломба – менш міцна, менш естетична та не зовсім герметична конструкція. Якщо вчасно не поставити коронку на зруйнований зуб, а залишити його з великою пломбою, це може призвести до тріщин у зубі та його втрати.

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Для чого встановлюють коронки

Зубна коронка покриває зуб, щоб відновити його форму, функцію та зовнішній вигляд. Її встановлюють:

Для відновлення зуба. Це одна з найпоширеніших причин, через яку може бути рекомендована зубна коронка. Невеликі дефекти можна виправити за допомогою пломби. Але вони не підходять для великих порожнин та сильно зруйнованих зубів.

При заміні пломби, яка становить понад 2/3 зуба. Коронка захистить краще, ніж пломба, і може запобігти утворенню тріщин та інших ускладнень.

Для відновлення тріснутого, сколотого або зламаного зуба. При серйозному пошкодженні зуба коронка закриє та зміцнить його.

З косметичною метою. Наприклад, деформований чи почорнілий зуб можна закрити коронкою.

Для захисту молочного зуба дитини від руйнування та збереження його до прорізування постійного зуба.

При заміні існуючої коронки. У середньому коронки служать 10 років, але за певних обставин термін можна продовжити до 15 – 20 років.

Для захисту зуба після лікування кореневого каналу. Терапія кореневих каналів – найкращий спосіб лікування інфікованого зуба. При цьому порожнина зуба очищається від запалених тканин, заповнюється цементом та покривається пломбою або коронкою.

Пломби зазвичай використовуються для завершення лікування кореневих каналів передніх зубів. Але коронки – найкращий варіант для задніх зубів, бо навантаження на них набагато сильніше.