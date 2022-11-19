Зачем ставят коронки на зуб

Коронка – простой и доступный способ сделать зуб красивым и оградить его от разрушения. Но в каких случаях ее устанавливают?

Коронку рекомендуется поставить, когда зуб необходимо оградить от разрушения. К примеру, если он разрушен более чем на 50%. Большая пломба – менее крепкая, менее эстетическая и не совсем герметичная конструкция. Если вовремя не поставить коронку на разрушенный зуб, а оставить его с большой пломбой, это может привести к трещинам в зубе и его потере.

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Для чего устанавливают коронки

Зубная коронка покрывает зуб, чтобы восстановить форму, функцию и внешний вид. Ее устанавливают:

Для обновления зуба. Это одна из самых распространенных причин, по которой может быть рекомендована зубная коронка. Небольшие дефекты можно исправить с помощью пломбы. Но они не подходят для больших пустот и сильно разрушенных зубов.

При замене пломбы, составляющей более 2/3 зуба. Коронка защитит лучше, чем пломба, и может предотвратить образование трещин и других осложнений.

Для восстановления треснувшего, сколотого или сломанного зуба. При серьезном повреждении зуба коронка закроет и укрепит его.

С косметической целью. К примеру, деформированный или почерневший зуб можно закрыть коронкой.

Для защиты молочного зуба ребенка от разрушения и сохранения до прорезывания постоянного зуба.

При замене существующей коронки. В среднем коронки служат 10 лет, но при определенных обстоятельствах срок можно продлить до 15 – 20 лет.

Для защиты зуба после лечения корневого канала. Терапия корневых каналов – лучший способ лечения инфицированного зуба. При этом полость зуба очищается от воспаленных тканей, заполняется цементом и покрывается пломбой или коронкой.

Пломбы обычно используются для завершения лечения корневых каналов передних зубов. Но коронки – лучший вариант для задних зубов, потому что нагрузка на них гораздо сильнее.