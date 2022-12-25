Чи існують неправильні способи переживання стресу
Джерело:Issues in Mental Health Nursing
Через агресію Росії проти України усі українці перебувають під постійним стресом і кожен з ним бореться, як може. Пояснюємо, які методи переживання стресу є неправильними.
Які є види реакцій на стрес
Американський психолог Річард Лазарус сформулював концепцію поведінки людини в стресі.
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Серед них виділяють такі:
- Конфронтація – поведінкова активність, коли через стрес людина починає терміново щось робити.
- Дистанціювання – зниження важливості проблеми. Людина може жартувати, знецінювати її чи переключатися інші справи.
- Самоконтроль – свідоме придушення емоцій, приховування їх від оточуючих.
- Пошук соціальної підтримки. Людина намагається залучити оточуючих до проблеми, просити допомоги та порад.
- Ухвалення відповідальності. Людина визнає свою роль у виникненні проблеми та відчуває відповідальність за наслідки та рішення.
- Втеча-уникнення – повна пасивність у розв'язанні проблеми. Людина може занурюватися у світ фантазій, вживати алкоголь чи психоактивні речовини.
- Продумування стратегій поведінки – раціоналізація, планування рішень та аналіз ситуації.
- Позитивна переоцінка – осмислення того, що відбувається з точки зору, що цей досвід може дати.
Лазарус вважав, що сама людина оцінює стресовість ситуації. Вона може співвіднести вплив проблем на власні внутрішні ресурси. Тому вирішити за іншого, в якій ситуації він перебуває, стресовий чи не дуже, неможливо.
Неправильна реакція на стрес
І так само тільки сама людина здатна оцінити, як вона може реагувати на конкретну ситуацію, на яку відповідь їй вистачить сил. Типи поведінки при стресі показують, що ми переживаємо його по-різному.
Можливо, ваш спосіб виходить за межі зазначених вище або поєднує їх, це нормально. Єдине, що можна віднести до "неправильного" переживання стресу, – заподіяння шкоди собі та іншим. Якщо для людини єдиний спосіб подолати стрес – це алкоголь, прийом психоактивних речовин або насильство, то потрібна допомога фахівця, щоб навчитися інших способів реагування.