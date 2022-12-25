Чи існують неправильні способи переживання стресу

Через агресію Росії проти України усі українці перебувають під постійним стресом і кожен з ним бореться, як може. Пояснюємо, які методи переживання стресу є неправильними.

Які є види реакцій на стрес

Американський психолог Річард Лазарус сформулював концепцію поведінки людини в стресі.

Також на тему: Знайшли нову фізичну причину розлучень

Серед них виділяють такі:

Конфронтація – поведінкова активність, коли через стрес людина починає терміново щось робити. Дистанціювання – зниження важливості проблеми. Людина може жартувати, знецінювати її чи переключатися інші справи. Самоконтроль – свідоме придушення емоцій, приховування їх від оточуючих. Пошук соціальної підтримки. Людина намагається залучити оточуючих до проблеми, просити допомоги та порад. Ухвалення відповідальності. Людина визнає свою роль у виникненні проблеми та відчуває відповідальність за наслідки та рішення. Втеча-уникнення – повна пасивність у розв'язанні проблеми. Людина може занурюватися у світ фантазій, вживати алкоголь чи психоактивні речовини. Продумування стратегій поведінки – раціоналізація, планування рішень та аналіз ситуації. Позитивна переоцінка – осмислення того, що відбувається з точки зору, що цей досвід може дати.

Лазарус вважав, що сама людина оцінює стресовість ситуації. Вона може співвіднести вплив проблем на власні внутрішні ресурси. Тому вирішити за іншого, в якій ситуації він перебуває, стресовий чи не дуже, неможливо.

Неправильна реакція на стрес

І так само тільки сама людина здатна оцінити, як вона може реагувати на конкретну ситуацію, на яку відповідь їй вистачить сил. Типи поведінки при стресі показують, що ми переживаємо його по-різному.

Можливо, ваш спосіб виходить за межі зазначених вище або поєднує їх, це нормально. Єдине, що можна віднести до "неправильного" переживання стресу, – заподіяння шкоди собі та іншим. Якщо для людини єдиний спосіб подолати стрес – це алкоголь, прийом психоактивних речовин або насильство, то потрібна допомога фахівця, щоб навчитися інших способів реагування.