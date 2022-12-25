Существуют ли неправильные способы переживания стресса
Источник:Исследования в Mental Health Nursing
Из-за агрессии России против Украины все украинцы находятся под постоянным стрессом и каждый с ним борется, как может. Объясняем, какие методы переживания стресса неправильны.
Какие виды реакций на стресс
Американский психолог Ричард Лазарус сформулировал концепцию поведения человека в стрессе.
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Среди них выделяют следующие:
- Конфронтация – поведенческая активность, когда из-за стресса человек начинает срочно что-то делать.
- Дистанцирование – понижение значимости трудности. Человек может шутить, обесценивать его или переключаться на другие дела.
- Самоконтроль – сознательное подавление эмоций, сокрытие их от окружающих.
- Поиск социальной поддержки. Человек пытается вовлечь окружающих в проблему, просить помощи и советов.
- Принятие ответственности. Человек признает свою роль в возникновении проблемы и чувствует ответственность за последствия и решения.
- Бегство-избегание – полная пассивность в решении проблемы. Человек может погружаться в мир фантазий, употреблять алкоголь или психоактивные вещества.
- Продумывание стратегий поведения – рационализация, планирование решений и анализ ситуации.
- Положительная переоценка – осмысление того, что происходит с точки зрения того, что этот опыт может дать.
Лазарус считал, что сам человек оценивает стрессовость ситуации. Она может соотнести влияние проблем на собственные внутренние ресурсы. Поэтому решить за другое, в какой ситуации он находится, стрессовый или не очень, невозможно.
Неправильная реакция на стресс
И так же только сам человек способен оценить, как он может реагировать на конкретную ситуацию, на которую ответ ему хватит сил. Типы поведения при стрессе показывают, что мы переживаем его по-разному.
Возможно, ваш способ выходит за пределы указанных выше или объединяет их, это нормально. Единственное, что можно отнести к "неправильному" переживанию стресса, – причинение вреда себе и другим. Если для человека единственный способ преодолеть стресс – это алкоголь, прием психоактивных веществ или насилие, необходима помощь специалиста, чтобы научиться другим способам реагирования.