Куріння підвищує ризик 56 захворювань: перелік

Раніше куріння сигарет уже пов’язували з проблемами для здоров’я. Однак нові висновки вчених показують, що курці мають підвищений ризик розвитку 56 видів захворювань.

До переліку увійшло багато видів раку. Проте були й інші захворювання, які вражали органи та всього системи організму, зокрема очі, підшлункову залозу та печінку. В Оксфордському університеті також відзначили, що куріння підвищує ризик захворіти на хвороби, які не становлять загрози для життя, такими як виразка, діабет, катаракта, астма та інші типи метаболічних захворювань.

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Нове дослідження куріння

Дослідники порівняли тих, хто ніколи курив, і тих, хто був постійним курцем у певний період свого життя. Вони також працювали з тими, хто зараз курить, і перевіряли ризик розвитку певних захворювань. Науковці вивчили 85 різних причин смерті та 480 різних захворювань. Команда зібрала дані з China Kadoorie Biobank.

Понад 512 000 дорослих китайців взяли участь у дослідженні з 2004 по 2008 рік. За цими учасниками спостерігали в середньому 11 років. Серед учасників приблизно 74,3% чоловіків колись регулярно курили. Це була разюча різниця порівняно з 3,2% жінок.

Кидайте курити

У корців був найвищий ризик виникнення раку гортання, він був підвищений на 216%. Загалом курці схильні до ризику розвитку 56 різних захворювань. Серед них рак сечового міхура, шлунка та легенів, серцевий напад, діабет і виразка шлунка.

Хороша новина полягала в тому, що висновки вчених показали, що ті, хто кинув курити до появи ускладнень зі здоров’ям, мали менший ризик. Приблизно через десять років він досяг рівня тих, хто ніколи не курив.