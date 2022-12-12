Курение повышает риск 56 заболеваний: список

Ранее курение сигарет уже связывалось с проблемами для здоровья. Однако новые выводы ученых показывают, что курильщики имеют повышенный риск развития 56 видов заболеваний.

В список вошли многие виды рака. Однако были и другие заболевания, которые поражали органы и всю систему организма, в частности глаза, поджелудочную железу и печень. В Оксфордском университете также отметили, что курение повышает риск заболеть болезнями, не представляющими угрозы для жизни, такими как язва, диабет, катаракта, астма и другие типы метаболических заболеваний.

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Новое исследование курения

Исследователи сравнили тех, кто никогда курил, и тех, кто был постоянным курильщиком в определенный период своей жизни. Они также работали с курящими и проверяли риск развития определенных заболеваний. Ученые изучили 85 разных причин смерти и 480 различных заболеваний. Команда собрала данные из China Kadoorie Biobank.

Более 512 тысяч взрослых китайцев приняли участие в исследовании с 2004 по 2008 год. За этими участниками наблюдали в среднем 11 лет. Среди участников около 74,3% мужчин когда-то регулярно курили. Это была поразительная разница по сравнению с 3,2% женщин.

Бросайте курить

У корцов был самый высокий риск возникновения рака гортани, он был повышен на 216%. В целом курильщики подвержены риску развития 56 различных заболеваний. Среди них рак мочевого пузыря, желудка и легких, сердечный приступ, диабет и язва желудка.

Хорошая новость заключалась в том, что выводы ученых показали, что бросившие курить до появления осложнений со здоровьем имели меньший риск. Приблизительно через десять лет он достиг уровня тех, кто никогда не курил.