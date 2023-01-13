Скільки часу мають спати літні люди: нові дані

Національний фонд сну США рекомендує людям похилого віку спати не менше 7 – 8 годин на добу. Нове дослідження показало, що для збереження когнітивних функцій на стабільному рівні ця норма може бути значно меншою.

Нове дослідження сну

Щоб виявити зв'язок між тривалістю сну та ризиком розвитку хвороби Альцгеймера, вчені Вашингтонського університету провели дослідження за участю 100 людей похилого віку, які щорічно проходять оцінку когнітивних функцій.

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За якістю сну добровольців спостерігали протягом 4 – 6 ночей за допомогою портативного пристрою енцефалографії. Учасники здали зразки спинномозкової рідини для вимірювання рівнів бета-амілоїдів – пептидів, які є основним компонентом амілоїдних бляшок при хворобі Альцгеймера та тау-білка, ще одного маркера цього захворювання. Вони також проходили серію нейропсихологічних тестів.

Скільки потрібно спати літнім людям

У добровольців, які спали менше 4,5 години або понад 6,5 години на добу, було виявлено найбільш значне зниження когнітивних функцій з часом. У тих, чия тривалість сну була у цьому проміжку, показники залишалися стабільними. Ці результати підтвердилися навіть після коригування даних з урахуванням різних факторів, включаючи вік, стать та рівні бета-амілоїдів та тау-білка.

Все це свідчить про те, що існує часовий діапазон, "золота середина" тривалості сну,

– пояснили автори дослідження.

Вчені зазначили, що якість і тривалість сну людей похилого віку може служити ще одним маркером підвищеного ризику хвороби Альцгеймера у людей похилого віку.

Раніше дослідники Гарвардської школи медицини виявили, що у людей похилого віку, яким на засипання потрібно від 30 хвилин і більше, ймовірність розвитку деменції протягом п'яти років була на 45% вищою.