Сколько времени должны спать пожилые люди: новые данные

Национальный фонд сна США рекомендует пожилым людям спать не менее 7 – 8 часов в сутки. Новое исследование показало, что для сохранения когнитивных функций на стабильном уровне эта норма может быть значительно меньше.

Новое исследование сна

Чтобы выявить связь между продолжительностью сна и риском развития болезни Альцгеймера Вашингтонского университета провели исследования с участием 100 пожилых людей, которые ежегодно проходят оценку когнитивных функций.

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За качеством сна добровольцев наблюдали в течение 4-6 ночей с помощью портативного устройства энцефалографии. Участники сдали образцы спинномозговой жидкости для измерения уровней бета-амилоидов – пептидов, являющихся основным компонентом амилоидных бляшек при болезни Альцгеймера и тау-белка, еще одного маркера этого заболевания. Они также проходили серию нейропсихологических тестов.

Сколько нужно спать пожилым людям

У добровольцев, спавших менее 4,5 часов или более 6,5 часов в сутки, было выявлено наиболее значительное снижение когнитивных функций со временем. У тех, чья продолжительность сна была в этом промежутке, характеристики оставались стабильными. Эти результаты подтвердились даже после коррекции данных с учетом различных факторов, включая возраст, пол и уровни бета-амилоидов и тау-белка.

Все это свидетельствует, что существует временный диапазон, "золотая середина" продолжительности сна,

– объяснили авторы исследования.

Ученые отметили, что качество и продолжительность сна пожилых людей может служить еще одним маркером повышенного риска болезни Альцгеймера у пожилых людей.

Ранее исследователи Гарвардской школы медицины обнаружили, что у пожилых людей, которым на засыпание требуется от 30 минут и более, вероятность развития деменции в течение пяти лет была на 45% выше.