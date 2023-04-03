Як зменшити ризик деменції людям, які мають генетичну схильність

Перехід до здорового способу життя може знизити можливість розвитку деменції у людей з високим ризиком через деменцію у прямих родичів.

Нове дослідження деменції

Деменція в одного з членів сім'ї – серйозний фактор ризику захворювання, вказують вчені з Університету штату Айова. Цей фактор може збільшувати ймовірність її розвитку майже на 75% порівняно з ризиком у людей, які не мали родичів з цією хворобою.

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Деменція пов'язана як із генетичними, і з негенетичними чинниками: з дієтичними патернами, фізичною активністю, курінням. Це означає, що може бути можливість знизити цей ризик, звернувшись до негенетичних факторів,

– пояснила Анжеліка Брелентін, співавторка дослідження.

У дослідженні вчені проаналізували дані про 302 тисячі учасників британського Біобанку. Під час початку спостереження їм було 50 – 73 років, ніхто з них не страждав від деменції. Вони заповнили докладні анкети про свою сім'ю та спосіб життя. Вчені "присуджували" їм по одному балу за кожен із цих факторів здорового способу життя (здорових звичок):

Здорове харчування з великою кількістю фруктів та овочів та рідкісним вживанням обробленої їжі.

Фізична активність – не менше 150 хвилин помірних чи інтенсивних навантажень на тиждень.

Сон – від 6 до 9 години на добу.

Відсутність зловживання алкоголем.

Некуріння.

Нормальна вага (відсутність ожиріння).

Здорові звички зменшують ризик деменції

За 8 років спостереження деменція розвинулася в 0,6% учасників дослідження. У людей із сімейною історією деменції її ризик був приблизно на 70% вищим. Однак здоровий спосіб життя (6 балів) скорочував цей ризик вдвічі в порівнянні з ризиком тих, хто набрав не більше 2 балів. У людей із трьома здоровими звичками ймовірність розвитку деменції знижувалася на 30%.

Автори дослідження вважають, що ці дані свідчать, що навіть невеликі зміни (всього три здорові звички) можуть суттєво знизити ризик розвитку деменції у людей із сімейною історією цього розладу.