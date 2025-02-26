Навіть одна безсонна ніч може зруйнувати ваш імунітет

Нове дослідження проливає світло на те, як якість сну впливає на роботу імунної системи людини та яким чином це може бути пов’язано з розвитком таких захворювань, як ожиріння, діабет і серцево-судинні патології.

Робота, опублікована в Journal of Immunology, показала, що імунна система має високу чутливість до якості сну. Дослідники стверджують, що тривалий недосип може провокувати хронічні запальні процеси та підвищувати ризик розвитку різних захворювань, передає 24 Канал.

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Нове дослідження імунітету

Моноцити, які є клітинами імунної системи, відіграють ключову роль у забезпеченні вродженого захисту організму. Це перша лінія імунної відповіді, яка швидко реагує на патогени та запускає захисні процеси. Моноцити поділяються на три типи: класичні, проміжні та некласичні. Останні патрулюють організм, реагуючи на сигнали запалення та регулюючи імунні реакції.

Група вчених з Інституту діабету Дасмана, розташованого в Кувейті, провела дослідження, у межах якого було проаналізовано режим сну 237 здорових дорослих із різними показниками індексу маси тіла. Також у них взяли зразки крові для аналізу рівня моноцитів і маркерів запалення. Про результати повідомляє Американська асоціація імунологів.

Брак сну порушує роботу імунної системи

Згідно з висновками, у людей з ожирінням якість сну значно нижча, а рівень хронічного запалення вищий порівняно з учасниками з нормальною вагою. Крім того, у людей з ожирінням було виявлено підвищений рівень некласичних моноцитів. Цікаво, що після позбавлення сну профіль моноцитів у піддослідних ставав подібним до того, що спостерігається в людей з ожирінням.

Наші результати підкреслюють важливу проблему громадського здоров’я. Сучасні технології, збільшення часу, проведеного перед екранами, та зміни у соціальних нормах дедалі більше порушують регулярність сну. Такі порушення мають серйозний вплив на імунне здоров’я та загальне самопочуття людини,

– наголосила докторка Фатіма Аль-Рашед, яка очолювала дослідження.