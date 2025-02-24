Бразильські науковці провели дослідження за участю понад 6000 осіб, яке показало, що дієта, багата на поліфеноли (вони містяться у винограді, полуниці, асаї, апельсинах, шоколаді, каві та вині), здатна зменшити ризик розвитку метаболічного синдрому на 23%. Ці висновки опубліковані в науковому журналі Nutrition, передає 24 Канал.

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Нове дослідження поліфенолів

Метаболічний синдром, відомий також як "предіабет", є комплексом метаболічних розладів і гормональних змін, що значно підвищують ризик серцево-судинних захворювань. Поліфеноли – це біоактивні речовини, які мають потужну антиоксидантну та протизапальну дію. У природі виявлено понад 8000 поліфенолів, серед яких найбільш вивченими є флавоноїди, фенольні кислоти, лігнани та стильбени.

Довготривале дослідження розпочалося у 2008 році та охопило співробітників шести провідних університетів Бразилії. Науковці проаналізували спосіб життя та раціон 6378 учасників, з яких у 2031 було діагностовано метаболічний синдром.

Такий діагноз встановлювався за наявності трьох і більше ознак, серед яких абдомінальне ожиріння, підвищений артеріальний тиск, гіперглікемія, високий рівень тригліцеридів та дисліпідемія.

Поліфеноли зменшують ризик діабету

Результати продемонстрували, що споживання поліфенолів варіювалося від 469 до 177 мг на добу. У тих, хто споживав найбільше поліфенолів, ризик розвитку метаболічного синдрому був на 23% нижчим, ніж у тих, хто споживав їх у значно менших кількостях.

Крім того, аналіз показав, що високе споживання поліфенолів знижувало ймовірність гіпертонії або інсулінорезистентності до 30 разів, а ризик підвищеного рівня тригліцеридів — у 17 разів. Ці результати залишалися стабільними навіть з урахуванням таких факторів, як вік, стать, фізична активність і куріння.