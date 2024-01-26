Жорстокі комп'ютерні ігри корисні: неочікуване відкриття психологів

Нові дослідження в галузі психології від вчених з Люксембургу виявили, що вплив на людей відеоігор, які містять сцени жорстокості, може бути неоднозначним і навіть позитивним у деяких випадках, попри загальну думку про підвищення рівня агресії та стресу.

Нове дослідження компʼютерних ігор

Гері Лі Вагенер, докторант кафедр поведінкових і когнітивних наук Люксембурзького університету та один з авторів дослідження, стверджує, що його інтерес до впливу відеоігор на людей виник через його особистий досвід гри в них.

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Мені подобалось в іграх те, що вони пропонували можливість конкурування та цікаві сюжети, а також допомагали мені справлятися зі стресом. Після того, як я почав вивчати психологію, я звернув увагу на дослідження в цій галузі та виявив безліч суперечностей. В результаті я вирішив самостійно дослідити вплив жорстоких відеоігор,

– пояснив Вагенер.

У процесі експерименту, в якому брали участь 54 людей, вчені виявили, що перегляд сцен насильства у відеоіграх не обов'язково веде до збільшення агресії, як зазначали в інших дослідженнях.

Жорстокі компʼютерні ігри не завжди шкодять

У жодній із груп вчені не виявили значних змін рівня тестостерону. Щобільше, у добровольців, які бачили насильство під час гри, рівень кортизолу не зріс, а знизився. Тобто жорстокість у грі не посилила стрес, а послабила його.

Тест IAT, що дозволяє зрозуміти, наскільки людина асоціює себе з агресивними думками чи поведінкою, не виявив істотних відмінностей між двома групами добровольців. Це свідчить про те, що нетривалий перегляд сцен насильства у відеоіграх може не настільки впливати на схильність людини до агресії, як припускали автори інших досліджень.

Примітно, що в учасників з виразнішими рисами макіавеллізму, що передбачає схильність до маніпулювання та використання інших, після гри з насильством у сюжеті рівень кортизолу впав сильніше. При цьому в групі, яка грала без сцен жорстокості, у добровольців з підвищеними показниками макіавеллізму рівень кортизолу виявився вищим.

За словами авторів, експеримент наочно показав, що чіткої картини про однозначну шкоду жорстоких відеоігор немає. Вони не обов'язково підвищують агресивність, а іноді можуть заспокійливо діяти на гравців та знімати стрес.