Жестокие компьютерные игры полезны: неожиданное открытие психологов

Новые исследования в области психологии от ученых из Люксембурга обнаружили, что влияние на людей видеоигр, содержащих сцены жестокости, может быть неоднозначным и даже положительным в некоторых случаях, несмотря на общее мнение о повышении уровня агрессии и стресса.

Новое исследование компьютерных игр

Гэри Ли Вагенер, докторант кафедр поведенческих и когнитивных наук Люксембургского университета и один из авторов исследования, утверждает, что его интерес к влиянию видеоигр на людей возник из-за его личного опыта игры в них.

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Мне нравилось в играх то, что они предлагали возможность конкурирования и интересные сюжеты, а также помогали мне справляться со стрессом. После того, как я начал изучать психологию, я обратил внимание на исследования в этой области и обнаружил множество противоречий. В результате я решил самостоятельно исследовать влияние жестоких видеоигр,

– объяснил Вагенер.

В процессе эксперимента, в котором участвовали 54 человека, ученые обнаружили, что просмотр сцен насилия в видеоиграх не обязательно ведет к увеличению агрессии, как отмечали в других исследованиях.

Жестокие компьютерные игры не всегда вредят

Ни в одной из групп ученые не обнаружили значительных изменений уровня тестостерона. Более того, у добровольцев, которые видели насилие во время игры, уровень кортизола не вырос, а снизился. То есть жестокость в игре не усилила стресс, а ослабила его.

Тест IAT, позволяющий понять, насколько человек ассоциирует себя с агрессивными мыслями или поведением, не выявил существенных различий между двумя группами добровольцев. Это свидетельствует о том, что непродолжительный просмотр сцен насилия в видеоиграх может не настолько влиять на склонность человека к агрессии, как предполагали авторы других исследований.

Примечательно, что у участников с более выразительными чертами макиавеллизма, предполагающего склонность к манипулированию и использованию других, после игры с насилием в сюжете уровень кортизола упал сильнее. При этом в группе, которая играла без сцен жестокости, у добровольцев с повышенными показателями макиавеллизма уровень кортизола оказался выше.

По словам авторов, эксперимент наглядно показал, что четкой картины об однозначном вреде жестоких видеоигр нет. Они не обязательно повышают агрессивность, а иногда могут успокаивающе действовать на игроков и снимать стресс.