Харчові отруєння влітку: як уникнути, розпізнати та лікувати

Жертвами харчових отруєнь щороку стають близько 420 тисяч людей, серед яких 40% припадає на дітей до п’яти років. 24 Канал разом з медичним онлайн сервісом DOC.ua розповідає про основні причини та симптоми харчових отруєнь, а також про те, як уберегтися від них.

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Що таке харчове отруєння

Хвороба харчового походження є типом інфекції або подразнення, викликаного споживанням зараженої їжі. Воно може виникнути через бактерії, віруси, грибки, паразити або токсичні речовини, що містяться в їжі. Харчові отруєння частіше трапляються влітку через сукупність факторів.

Висока температура повітря в літні місяці створює ідеальні умови для швидкого росту та розмноження бактерій. Такі бактерії, як сальмонела, кишкова паличка та лістерія, процвітають у теплих середовищах і можуть легко забруднити їжу, якщо її неправильно зберігають або готують. Навіть корисні літні ласощі, фрукти та овочі, можуть бути заражені під час збору врожаю, транспортування або етапів підготовки.

Причини та симптоми харчового отруєння

Симптоми харчового отруєння можуть варіюватися від легких, таких як спазми в шлунку або діарея, до більш серйозних, таких як блювота, лихоманка, зневоднення і навіть смерть. Однак симптоми харчового отруєння можуть значно відрізнятися залежно від мікроорганізму, який інфікував вашу їжу.

Ось найпоширеніші бактерії, відповідальні за харчове отруєння, і симптоми, які вони викликають:

Кампілобактер

Кампілобактер викликає приблизно 1,3 мільйона захворювань щороку і є першопричиною бактеріальної діареї. Основним джерелом є сире та недоварене м’ясо, молоко, а також забруднена вода, що робить його частою причиною "діареї мандрівників". Це також поширена хвороба, яку можна підчепити під час купання у відкритих водоймах, особливо якщо випадково ковтнути воду.

Симптоми включають:

Біль і спазми в животі

Лихоманка

Діарея з кров'ю або без неї

Ботулізм

Бактерія, яка викликає ботулізм, потенційно небезпечний для життя тип харчового отруєння. Його джерелом є неправильно консервовані або ферментовані продукти – зазвичай домашні, а не комерційні, а також копчена, сушена чи сира риба. Окрім діареї, блювоти та нудоти, симптоми ботулізму також можуть включати:

Опущені повіки

Розмитість або двоїння в очах

Параліч обличчя і невиразність мови

Закреп

Кишкова паличка (E. coli)

Одне з найвідоміших джерел харчових отруєнь, у невеликому відсотку випадків може призвести до летального результату. Найпоширенішими джерелами є сире або недостатньо оброблене м’ясо, фрукти та овочі, або контакт із фекаліями тварин чи людей через забруднену їжу, чи воду (також можна підчепити у відкритих водоймах на громадських пляжах). Симптоми включають:

Спазми шлунка

Діарея з кров'ю або без неї

Блювання

Лістерія

Лістерія є причиною, чому вагітних жінок застерігають від вживання м’яких сирів і м’ясних делікатесів – основних джерел бактерії, адже вони можуть призвести до викидня у вагітних або смерті новонароджених дітей. Лістерія також міститься в непастеризованих молочних продуктах, морепродуктах та різних готових до вживання продуктах.

Симптоми цієї хвороби можуть виникати протягом двох місяців після вживання зараженої їжі. Отруєння лістерією часто проявляється найпоширенішими симптомами харчового отруєння, однак у важких випадках, коли бактерія поширюється на нервову систему, симптоми можуть включати:

М'язовий біль

Головний біль

Спантеличеність

Ригідність м’язів шиї

Втрата рівноваги

Втрата свідомості та судоми

Норовірус

Якщо у вас раніше був норовірус, ви знаєте, наскільки він інтенсивний. Норовірус передається як при контакті від людини до людини, так і при дотику до заражених поверхонь. Їм також можна заразитися через молюсків, фрукти та овочі.

Симптоми включають:

Діарея

Нудота

Блювання

Спазми шлунка

Сальмонела

Отруєння сальмонелою зазвичай пов’язане з вживанням недовареної курки та м’яса або інфікованих яєць, овочів і фруктів. Навіть невинна, на перший погляд, домашня полуниця чи вишня з ринку, без належної обробки, може призвести до такого бактеріального захворювання як сальмонельоз та викликати глисти (ентеробіоз). Симптоми отруєння сальмонелою включають:

Діарея

Лихоманка

Спазми шлунка

Блювання

Раптовий головний біль

Золотистий стафілокок (Staph)

Стафілококова інфекція може передаватися в їжу через небезпечну практику поводження з їжею інфікованою людиною. Найімовірніше це відбувається через птицю, м’ясні продукти та молочні продукти, але іноді може статися через готову їжу, як-от бутерброди, випічку та салати. Симптоми включають:

Нудота

Блювання

Спазми шлунка

Діарея

Вібріон

Одна з причин, чому слід купувати або їсти морепродукти лише в надійних місцях, те що вібріон заражає молюсків, особливо вустриць. Симптоми включають:

Нудота

Спазми шлунка

Блювання

Водяниста діарея

Озноб

Лихоманка

Головний біль

Що робити, щоб запобігти харчовим отруєнням

Ви можете знизити ризик харчового отруєння та зробити безпечне поводження з їжею нормою за допомогою таких порад щодо безпеки:

Мийте руки та тримайте поверхні для приготування їжі чистими

Може виникнути спокуса ігнорувати правила безпеки при поводженні з їжею, особливо якщо ви їсте надворі, але важливо намагатися дотримуватися гігієни. Ретельно мийте руки не менше 30 секунд теплою водою з милом, особливо після туалету. Ви також повинні мити руки до і після роботи з їжею.

Якщо ви їсте надворі та не маєте доступу до гарячої води та мила, використовуйте дезінфекційний засіб на спиртовій основі (не менше 60% спирту). Уникайте торкання їжі, якщо у вас розлад шлунку, діарея або блювота, застуда, а також відкриті порізи чи виразки на руці. Мийте та дезінфікуйте всі столові прилади, тарілки, поверхні та будь-що інше, пов’язане з їжею, гарячою водою з милом до, під час та після приготування їжі.

Мийте фрукти та овочі перед тим, як їх їсти

Мікс салату, зелень, сирі фрукти та овочі, ягоди – усі вони можуть переносити небезпечні для організму мікроби. Якщо ви готуєте салат або пакуєте фрукти та овочі з собою на природу, ретельно промийте їх під проточною водою, навіть якщо у них жорстка зовнішня шкірка, яку ви не плануєте їсти.

Ретельно готуйте їжу

Недостатньо оброблене або сире м’ясо може містити шкідливі мікроби, такі як кампілобактер, сальмонела, кишкова паличка або ієрсиній. Якщо ви готуєте морепродукти, птицю чи м’ясо, перед подачею переконайтеся, що їжа гаряча всередині.

Зберігайте сиру та готову їжу окремо

Сире м’ясо, морепродукти, яйця та молочні продукти можуть поширювати мікроби на решту вашої їжі, якщо їх не розділити. М’ясо слід зберігати окремо в герметичних контейнерах або пакетах і готувати на окремих поверхнях. У холодильнику тримайте будь-яке м’ясо на дні, щоб уникнути потрапляння сирого соку на інші продукти.

Дотримуйтесь правил зберігання їжі

Переконайтеся, що у вашому холодильнику завжди встановлено температуру 5°C або нижче, щоб їжа залишалася достатньо холодною, і зберігайте сире м’ясо в холодильнику або морозильній камері, поки вам не знадобиться його приготувати.

Як лікується харчове отруєння

Більшість легких випадків харчового отруєння лікуються так само як шлунковий грип (гастроентерит). Якщо у вас діарея або блювота, ви можете втратити багато рідини (зневоднитися). Мета полягає в тому, щоб компенсувати втрачену рідину та полегшити симптоми. Лікар вам може призначити ліки проти нудоти, щоб запобігти блювоті.

Для деяких типів бактеріальних харчових отруєнь лікар також може призначити антибіотики, необхідні для лікування інфекцій, викликаних бактеріями, включно з харчовими патогенами. Важливо розуміти, що антибіотики не діють на інфекції, спричинені вірусом та їх надмірне та неправильне використання може призвести до резистентності. Саме тому лікування має призначати виключно лікар! При будь-яких симптомах харчового отруєння негайно звертайтесь до лікаря. Вчасно піклуйтесь про себе та залишайтеся здоровими!