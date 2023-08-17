Пищевые отравления летом: как избежать, распознать и лечить

Жертвами пищевых отравлений ежегодно становятся около 420 тысяч человек, среди которых 40% приходится на детей до пяти лет. 24 Канал вместе с медицинским онлайн сервисом DOC.ua рассказывает об основных причинах и симптомах пищевых отравлений, а также о том, как уберечься от них.

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Что такое пищевое отравление

Болезнь пищевого происхождения является типом инфекции или раздражения, вызванного потреблением зараженной пищи. Оно может возникнуть из-за бактерий, вирусов, грибков, паразитов или токсичных веществ, содержащихся в пище. Пищевые отравления чаще встречаются летом из-за совокупности факторов.

Высокая температура в летние месяцы создает идеальные условия для быстрого роста и размножения бактерий. Такие бактерии, как сальмонелла, кишечная палочка и листерия, преуспевают в теплых средах и могут легко загрязнить пищу, если ее неправильно хранят или готовят. Даже полезное летнее лакомство, фрукты и овощи, могут быть заражены во время сбора урожая, транспортировки или этапов подготовки.

Причины и симптомы пищевого отравления

Симптомы пищевого отравления могут варьироваться от легких, таких как спазмы в желудке или диарея до более серьезных, таких как рвота, лихорадка, обезвоживание и даже смерть. Однако симптомы пищевого отравления могут значительно отличаться в зависимости от микроорганизма, инфицировавшего вашу пищу.

Вот самые распространенные бактерии, ответственные за пищевое отравление, и вызывающие симптомы:

Кампилобактер

Кампилобактери вызывает примерно 1,3 миллиона заболеваний ежегодно и является первопричиной бактериальной диареи. Основным источником является сырое и недоваренное мясо, молоко, а также загрязненная вода, что делает его частой причиной диареи путешественников. Это также распространенная болезнь, которую можно подцепить при купании в открытых водоемах, особенно если случайно проглотить воду.

Симптомы включают:

Боль и спазмы в животе

Лихорадка

Диарея с кровью или без нее

Ботулизм

Бактерия, вызывающая ботулизм, потенциально опасен для жизни тип пищевого отравления. Его источником являются неправильно консервированные или ферментированные продукты – обычно домашние, а не коммерческие, а также копченая, сушеная или сырая рыба. Помимо диареи, рвоты и тошноты, симптомы ботулизма также могут включать:

Опущенные веки

Размытость или двоение в глазах

Паралич лица и невнятность речи

Закреп

Кишечная палочка (E. coli)

Один из самых известных источников пищевых отравлений в небольшом проценте случаев может привести к летальному исходу. Самыми распространенными источниками являются сырое или недостаточно обработанное мясо, фрукты и овощи, или контакт с фекалиями животных или людей из-за загрязненной пищи или воды (также можно подцепить в открытых водоемах на общественных пляжах). Симптомы включают:

Спазмы желудка

Диарея с кровью или без нее

Рвота

Листерия

Листерия является причиной, почему беременные женщины предостерегают от употребления мягких сыров и мясных деликатесов – основных источников бактерии, ведь они могут привести к выкидышу у беременных или смерти новорожденных детей. Листерия содержится также в непастеризованных молочных продуктах, морепродуктах и различных готовых к употреблению продуктах.

Симптомы этой болезни могут возникать в течение двух месяцев после еды. Отравление листерией часто проявляется наиболее распространенными симптомами пищевого отравления, однако в тяжелых случаях, когда бактерия распространяется на нервную систему, симптомы могут включать:

Мышечная боль

Головная боль

Озадаченность

Ригидность мышц шеи

Потеря равновесия

Потеря сознания и судороги

Норовирус

Если у вас раньше был норовирус, вы знаете, насколько он интенсивен. Норовирус передается как при контакте от человека к человеку, так и при прикосновении к зараженным поверхностям. Им также можно заразиться из-за моллюсков, фруктов и овощей.

Симптомы включают:

Диарея

Тошнота

Рвота

Спазмы желудка

Сальмонелла

Отравление сальмонеллой обычно связано с употреблением недоваренной курицы и мяса или инфицированных яиц, овощей и фруктов. Даже невинная, на первый взгляд, домашняя клубника или вишня с рынка, без должной обработки, может привести к такому бактериальному заболеванию как сальмонеллез и вызвать глисты (энтеробиоз). Симптомы отравления сальмонеллой включают:

Диарея

Лихорадка

Спазмы желудка

Рвота

Внезапная головная боль

Золотистый стафилококк (Staph)

Стафилококковая инфекция может передаваться в пищу из-за опасной практики обращения с пищей инфицированным человеком. Скорее всего это происходит из-за птицы, мясных продуктов и молочных продуктов, но иногда может произойти из-за готовой пищи, таких как бутерброды, выпечку и салаты. Симптомы включают:

Тошнота

Рвота

Спазмы желудка

Диарея

Вибрион

Одна из причин, почему следует покупать или есть морепродукты только в надежных местах, то, что вибрион заражает моллюсков, особенно устриц. Симптомы включают:

Тошнота

Спазмы желудка

Рвота

Водянистая диарея

Озноб

Лихорадка

Головная боль

Что делать, чтобы предотвратить пищевые отравления

Вы можете снизить риск пищевого отравления и сделать безопасное обращение с пищей с помощью следующих советов по безопасности:

Мойте руки и держите поверхности для приготовления пищи чистыми

Может возникнуть соблазн игнорировать правила безопасности при обращении с едой, особенно если вы едите на улице, но важно стараться соблюдать гигиену. Тщательно мойте руки не менее 30 секунд теплой водой с мылом, особенно после туалета. Вы также должны мыть руки до и после работы с едой.

Если вы едите на улице и не имеете доступа к горячей воде и мылу, используйте дезинфицирующее средство на спиртовой основе (не менее 60% спирта). Избегайте прикосновения к пище, если у вас расстройство желудка, диарея или рвота, простуда, а также открытые порезы или язвы на руке. Мойте и дезинфицируйте все столовые приборы, тарелки, поверхности и т.д., связанные с едой, горячей водой с мылом до, во время и после приготовления пищи.

Мойте фрукты и овощи перед тем, как их есть

Микс салата, зелень, сырые фрукты и овощи, ягоды – все они могут переносить опасные для организма микробы. Если вы готовите салат или упаковываете фрукты и овощи с собой на природу, тщательно промойте их под проточной водой, даже если у них жесткая наружная шкурка, которую вы не планируете есть.

Тщательно готовьте еду

Недостаточно обработанное или сырое мясо может содержать вредные микробы, такие как кампилобактер, сальмонелла, кишечная палочка или ерсиний. Если вы готовите морепродукты, птицу или мясо, перед подачей убедитесь, что еда горячая внутри.

Храните сырую и готовую пищу отдельно

Сырое мясо, морепродукты, яйца и молочные продукты могут распространять микробы на остальную часть вашей пищи, если их не разделить. Мясо следует хранить отдельно в герметичных контейнерах или пакетах и готовить на отдельных поверхностях. В холодильнике держите любое мясо на дне во избежание попадания сырого сока на другие продукты.

Соблюдайте правила хранения пищи

Убедитесь, что в холодильнике всегда установлена температура 5°C или ниже, чтобы еда оставалась достаточно холодной, и храните сырое мясо в холодильнике или морозильной камере, пока вам не потребуется его приготовить.

Как лечится пищевое отравление

Большинство легких случаев пищевого отравления лечатся так же, как желудочный грипп (гастроэнтерит). Если у вас диарея или рвота, вы можете потерять много жидкости (обезвоживаться). Цель состоит в том, чтобы компенсировать утраченную жидкость и облегчить симптомы. Врач вам может назначить лекарство против тошноты, чтобы предотвратить рвоту.

Для некоторых типов бактериальных пищевых отравлений врач также может назначить антибиотики, необходимые для лечения инфекций, вызванных бактериями, включая пищевые патогены. Важно понимать, что антибиотики не действуют на инфекции, вызванные вирусом, и их чрезмерное и неправильное использование может привести к резистентности. Именно поэтому лечение должно назначать только врач! При любых симптомах пищевого отравления немедленно обращайтесь к врачу. Во время заботьтесь о себе и оставайтесь здоровыми!