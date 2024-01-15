Вагінальна сухість: чому виникає та як її побороти

Напевно, кожна пара хоча б раз у житті стикалась з браком зволоження під час інтимної близькості. Цей момент міг супроводжуватися надмірним тертям і дискомфортом, не кажучи вже про втрату бажання продовжувати процес.

Таким чином наш організм убезпечує нас від неприємних наслідків. Адже секс без достатнього зволоження травмує ніжну, слизову оболонку піхви та члена, а мікротріщини відкривають доступ для інфекції та запалення, інформує 24 Канал.

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Чому виникає сухість

Природою так задумано, що жіночий організм самостійно виробляє мастило у відповідь на збудження. Простіше кажучи, коли хочеться близькості, вагіна відразу зволожується і стає піддатливою. На вході у піхву розташовані парні бартолінові залози, які виділяють невелику кількість в'язкого мастила.

Воно з'являється першим у відповідь на сильне інтимне бажання у жінки. Коли збудження посилюється, кров приливає до геніталій, а оскільки піхва буквально оточена венозним сплетенням, то це провокує вироблення ще більшої кількості мастила.

Тому напрошується висновок: для виділення природного секрету потрібно, щоб жінка хотіла близькості з партнером. Але для повноцінного сексу цього не завжди достатньо.

Існує багато причин, коли слизова оболонка піхви має брак мастила. Тому, коли жінка недостатньо зволожена, це не завжди свідчить про відсутність бажання.

Основні причини вагінальної сухості:

запальні процеси в інтимній зоні;

післяпологовий період;

грудне вигодовування;

прийом деяких ліків;

прийом протизаплідних препаратів;

менопауза;

порушення менструального циклу.

Як позбутися вагінальної сухості

Із запаленням начебто все зрозуміло, коли є проблема, в інтимній зоні порушуються всі природні процеси. Тому поки жінка лікується, близькості краще уникати.

За інші ж причини сухості відповідальні гормони. Після пологів та в період лактації змінюється їхній баланс. Це може призвести до порушення гормонального фону жінки.

Механізм функціонує приблизно так: мати повністю сконцентрована на дитині, гормон пролактин домінує, це призводить до зниження лібідо та, що закономірно, – виділення самого мастила. Але в міру відновлення жінки та завершення лактації, все нормалізується.

Цього, на жаль, не можна сказати про менопаузу. При клімаксі яєчники не виробляють у достатній кількості естрогену, а це впливає і на жіноче лібідо, і на еластичність вагіни, і на її здатність виділяти мастило. Як допомогти собі? Якщо проблема лише у нестачі збудження, то тут допоможуть нехитрі прийоми.

Фантазія – наше все. Варто спробувати нові інтимні техніки, приділяти більше часу прелюдії та тілесному розслабленню перед сексом. А якщо сухість стала постійною, то варто серйозно замислитися над тим, щоб поліпшити кровообіг у зоні малого таза. Заняття інтимним фітнесом – це чудова практика не тільки для зміцнення м'язів тазового дна, але й для покращення кровообігу в цій зоні.

Також жінкам в менопаузі можуть прописати креми, гелі, пластирі або ліки для підвищення рівня естрогену. Який, зокрема, відповідає за інтимне зволоження.

Обов’язковий момент – додаткове зволоження. Зазвичай в моменти пристрасті в хід йдуть будь-які підручні засоби, наприклад, слина. Але такий спосіб не тільки не принесе ніякої користі, а й навіть завдасть шкоди. Слина не має потрібної в'язкості і ніяк не сприяє проникненню, щобільше, це небезпечно для здоров'я. Використання слини як замінника інтимного мастила може призвести до порушення мікрофлори піхви та розвитку бактеріального вагінозу та молочниці. Тому найкраще заздалегідь подбати про те, щоб під рукою був лубрикант.