Вагинальная сухость: почему возникает и как ее побороть

Наверное, каждая пара хотя бы раз в жизни сталкивалась с нехваткой увлажнения во время интимной близости. Этот момент мог сопровождаться чрезмерным трением и дискомфортом, не говоря уже об утрате желания продолжать процесс.

Таким образом, наш организм оберегает нас от неприятных последствий. Ведь секс без достаточного увлажнения травмирует нежную, слизистую влагалища и члена, а микротрещины открывают доступ для инфекции и воспаления. 24 Канал.

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Почему возникает сухость

Природой так задумано, что женский организм самостоятельно производит смазку в ответ на возбуждение. Проще говоря, когда хочется близости, вагина сразу увлажняется и становится податливой. На входе во влагалище расположены парные бартолиновые железы, выделяющие небольшое количество вязкой смазки.

Оно появляется первым в ответ на сильное интимное желание у женщины. Когда возбуждение усиливается, кровь приливает к гениталиям, а поскольку влагалище буквально окружено венозным сплетением, то это провоцирует выработку еще большего количества смазки.

Поэтому напрашивается вывод: для выделения природного секрета необходимо, чтобы женщина хотела близости с партнером. Но для полноценного секса этого не всегда достаточно.

Существует много причин, когда слизистая влагалища имеет нехватку смазки. Поэтому когда женщина недостаточно увлажнена, это не всегда свидетельствует об отсутствии желания.

Основные причины влагалищной сухости:

воспалительные процессы в интимной зоне;

послеродовой период;

грудное вскармливание;

прием некоторых лекарств;

прием противозачаточных препаратов;

менопауза;

нарушение менструального цикла.

Как избавиться от вагинальной сухости

С воспалением вроде бы все понятно, когда есть проблема, в интимной зоне нарушаются все естественные процессы. Поэтому пока женщина лечится, близости лучше избегать.

По другим же причинам сухости ответственные гормоны. После родов и в период кормления грудью меняется их баланс. Это может привести к нарушению гормонального фона женщины.

Механизм функционирует примерно так: мать полностью сконцентрирована на ребенке, гормон пролактин доминирует, это приводит к снижению либидо и, что закономерно, – выделению самой смазки. Но по мере восстановления женщины и завершения лактации все нормализуется.

Этого, к сожалению, нельзя сказать о менопаузе. При климаксе яичники не производят в достаточном количестве эстрогена, а это влияет и на женское либидо, и на эластичность вагины, и ее способность выделять смазку. Как помочь себе? Если проблема только в недостатке возбуждения, то здесь помогут бесхитростные приемы.

Фантазия – наше все. Следует попробовать новые интимные техники, уделять больше времени прелюдии и телесному расслаблению перед сексом. А если сухость стала постоянной, то следует серьезно задуматься над тем, чтобы улучшить кровообращение в зоне малого таза. Занятия интимным фитнесом – отличная практика не только для укрепления мышц тазового дна, но и для улучшения кровообращения в этой зоне.

Также женщинам в менопаузе могут прописать кремы, гели, пластыри или лекарства для повышения уровня эстрогена. Который, в частности, отвечает за интимное увлажнение.

Обязательный момент – дополнительное увлажнение. Обычно в моменты страсти в ход идут любые подручные средства, например слюна. Но такой способ не только не принесет никакой пользы, но даже нанесет вред. Слюна не имеет нужной вязкости и никак не способствует проникновению, что больше, это опасно для здоровья. Использование слюны как заменителя интимной смазки может привести к нарушению микрофлоры влагалища и развитию бактериального вагиноза и молочницы. Поэтому лучше заранее позаботиться о том, чтобы под рукой был лубрикант.