Втратили натхнення – подрімайте: знайшли новий спосіб покращити продуктивність

Здатність до креативного мислення вважається ключовою навичкою для успішного вирішення нових завдань. Але як її покращити, відомо погано. Тому вчені вирішили відповісти на це питання.

Вчені з Сорбонни з'ясували, що після легкого сну людина має кращі здібності у розв'язанні проблем. Це відкриття може допомогти розгадати таємниці творчості та позначити шляхи для покращення креативних здібностей.

Також на тему Медичний канабіс ефективний проти ще однієї проблеми

Нове дослідження дрімоти

За легендою, винахідник Томас Едісон прагнув швидкоплинних моментів свого сну. Він засинав, утримуючи в руках дві сталеві кульки. При відключенні м'язів кулі падали, створюючи звук, який будив вченого. Цей метод дозволяв йому не втратити творчі ідеї до занурення в сон.

Вчені відтворили аналогічний метод у лабораторних умовах. 103 добровольці вирішували складні числові завдання, після чого їм надавався час на 20-хвилинний відпочинок у тихій темній кімнаті. Завдання полягало у перетворенні послідовностей чисел з допомогою простих правил, і кожна послідовність мала друге число, що завжди було правильним остаточним результатом. Відкриття цієї хитрощі суттєво скорочувало час на вирішення завдання.

Дрімота покращує креативність

Половина учасників не спала, 24 особи мали неглибокий ранній сон, а 14 людей впадали у глибшу стадію сну. Після відпочинку повернувшись до завдань, ті, хто мав неглибокий сон, знаходили прихований трюк у 2,7 раза частіше, ніж ті, хто не засинав, та у 5,8 раза частіше, ніж ті, хто засинав глибше.

За словами вчених, такі різкі відмінності в експериментах такого типу трапляються рідко. Дослідники також визначили "творчий коктейль мозкових хвиль", який, здавалося, супроводжував цю сутінкову стадію – альфа-мозкові хвилі, які зазвичай відзначають розслаблення, змішані з дельта-хвилями глибшого сну.