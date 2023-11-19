Утратили вдохновение – подремайте: нашли новый способ улучшить производительность

Способность к креативному мышлению считается ключевым навыком для успешного решения новых задач. Но как ее улучшить, известно плохо. Потому ученые решили ответить на этот вопрос.

Ученые из Сорбонны выяснили, что после легкого сна у человека есть лучшие способности в решении проблем. Это открытие поможет разгадать тайны творчества и обозначить пути для улучшения креативных способностей.

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Новое исследование дремоты

По легенде, изобретатель Томас Эдисон стремился к быстротечным моментам своего сна. Он засыпал, удерживая в руках два стальных шарика. При отключении мышц пули падали, создавая звук, будивший ученого. Этот метод позволял ему не потерять творческие идеи до погружения в сон.

Ученые воспроизвели аналогичный метод в лабораторных условиях. 103 добровольца решали сложные числовые задачи, после чего им предоставлялось время на 20-минутный отдых в тихой темной комнате. Задача заключалась в преобразовании последовательностей чисел с помощью простых правил, и каждая последовательность имела второе число, что всегда являлось правильным окончательным результатом. Открытие этой уловки существенно сокращало время для решения задачи.

Дремота улучшает креативность

Половина участников не спала, 24 человека имели неглубокий ранний сон, а 14 человек впадали в более глубокую стадию сна. После отдыха вернувшись к задачам, те, кто имел неглубокий сон, находили скрытый трюк в 2,7 раза чаще, чем те, кто не засыпал, и в 5,8 раза чаще, чем засыпавшие глубже.

По словам ученых, такие резкие отличия в экспериментах такого типа случаются редко. Исследователи также определили "творческий коктейль мозговых волн", который, казалось, сопровождал эту сумеречную стадию – альфа-мозговые волны, обычно отмечающие расслабления, смешанные с дельта-волнами более глубокого сна.