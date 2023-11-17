Для проведення випробувань під керівництвом Ванесси Чрепи було залучено 61 пацієнт з помірним та сильним зубним болем. Учасників випадково розділили на три групи.

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Нове дослідження медичного канабісу

У перших двох групах як знеболювальне застосовувався Epidiolex, легальний у США препарат на основі канабідіолу у формі перорального масляного розчину з дозою, що рекомендується, до 20 міліграмів на кілограм маси на добу.

Пацієнти однієї групи отримували половину дозування (10 міліграмів на кілограм), а іншій – повну. У третій групі використовувалося плацебо. Протягом трьох годин дослідники відстежували рівень болю у пацієнтів за допомогою візуальної аналогової шкали (VAS).

Медичний канабіс ефективний проти зубного болю

У учасників, які отримували канабідіол, біль значно зменшився порівняно з вихідним рівнем та групою, яка отримувала плацебо. Приблизно 85% пацієнтів відзначили зменшення початкового болю хоча б на 50%.

У групі з дозуванням канабідіолу 20 міліграмів на кілограм маси знеболювальна дія настала вдвічі швидше, ніж у пацієнтів із меншим дозуванням (10 міліграмів на кілограм) – через 15 та 30 хвилин після прийому препарату відповідно. Максимальний ефект у вигляді ослаблення болю в середньому на 73% виявився через 180 хвилин.

Ще одним важливим свідченням болезаспокійливої дії канабідіолу стало збільшення сили прикусу порівняно з групою плацебо. Це означає, що препарат може виявитися особливо корисним для тих, хто відчуває зубний біль при накушуванні та жуванні.

Водночас дослідники визнали, що побічні ефекти канабідіолу, такі як сонливість, діарея та біль у животі, частіше виникали у тих, хто приймав препарат, ніж у пацієнтів із групи плацебо. Інших значних проявів на психіку чи настрій не виникало.