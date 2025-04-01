Як довго марихуана впливає на реакцію водіїв

На основі серії тестів, проведених із використанням симуляторів водіння, вчені з'ясували, що вплив вдихання парів канабісу на здатність керувати автомобілем триває значно довше, ніж вважалося раніше. Це створює додаткові ризики для безпеки на дорогах.

Тривалість сп'яніння після вживання тетрагідроканабінолу (ТГК), основного психоактивного компонента коноплі, вже давно є предметом наукових дискусій, повідомляє 24 Канал із посиланням на Journal of Psychopharmacology.

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Розуміння цього питання має критичне значення, особливо для забезпечення безпеки дорожнього руху. Популярність канабісу продовжує зростати, особливо у США, де його вживання стало більш поширеним, ніж алкоголю.

Нове дослідження впливу канабісу

Раніше дослідження в цій галузі обмежувалися аналізом вузького спектра параметрів поведінки водія та коротких часових проміжків, що залишало суттєві прогалини у розумінні проблеми. Проте група дослідників з Єльського університету разом з іншими американськими вченими провели глибшу та ретельнішу роботу.

Їхнє рандомізоване, подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження продемонструвало, що вплив канабісу на поведінку водія триває набагато довше типового тригодинного періоду, який фігурував у попередніх дослідженнях.

В експерименті взяли участь 38 осіб віком від 18 до 40 років, які не мали серйозних медичних або психіатричних захворювань. Учасники мали водійський стаж не менше 2 років і вживали канабіс щонайменше раз на тиждень. Перед тестами добровольці утримувалися від його вживання протягом доби.

Дослідження проводили тричі в різні дні, під час яких учасники вдихали пари канабісу з різним вмістом ТГК (5,9%, 13% або плацебо). Вчені зазначили, що в комерційних продуктах на основі коноплі, доступних у США, концентрація ТГК зазвичай вища.

Протягом восьми годин учасники чотири рази виконували завдання на симуляторі водіння, включаючи утримання смуги, слідування за автомобілем та обгін. Дослідники відстежували 19 різних поведінкових характеристик, а також використовували статистичні методи для аналізу впливу канабісу. Крім того, учасники заповнювали анкети, оцінюючи свій стан, готовність сісти за кермо та імовірний вплив канабісу на їхню поведінку.

Канабіс діє довше, ніж вважалось

Результати показали, що концентрація ТГК безпосередньо впливає на тривалість дії: пари з високим вмістом ТГК викликали погіршення уваги та контролю за кермом до 5,5 годин, з низьким – до 3,5 годин. Серед основних порушень у поведінці учасників відзначалися менш точне керування кермом, уповільнення реакції на зовнішні подразники, а також ризиковані маневри під час обгону.

Примітно, що дві третини добровольців вважали можливим керувати транспортним засобом через 2 години після вживання канабісу, попри те, що його вплив продовжувався, а об'єктивні показники свідчили про погіршення водійських навичок.

Крім того, дослідження показало, що рівень ТГК у крові та слині не завжди відображає реальне зниження водійських здібностей. Це свідчить про те, що біохімічні аналізи не можуть бути єдиним індикатором оцінки ризику.