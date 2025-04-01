Как долго марихуана влияет на реакцию водителей

На основе серии тестов, проведенных с использованием симуляторов вождения, ученые выяснили, что влияние вдыхания паров каннабиса на способность управлять автомобилем длится значительно дольше, чем считалось ранее. Это создает дополнительные риски для безопасности на дорогах.

Продолжительность опьянения после употребления тетрагидроканнабинола (ТГК), основного психоактивного компонента конопли, уже давно является предметом научных дискуссий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Journal of Psychopharmacology.

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Понимание этого вопроса имеет критическое значение, особенно для обеспечения безопасности дорожного движения. Популярность каннабиса продолжает расти, особенно в США, где его употребление стало более распространенным, чем алкоголя.

Новое исследование влияния каннабиса

Ранее исследования в этой области ограничивались анализом узкого спектра параметров поведения водителя и коротких временных промежутков, что оставляло существенные пробелы в понимании проблемы. Однако группа исследователей из Йельского университета вместе с другими американскими учеными провели более глубокую и тщательную работу.

Их рандомизированное, двойное слепое плацебо-контролируемое исследование продемонстрировало, что влияние каннабиса на поведение водителя длится гораздо дольше типичного трехчасового периода, который фигурировал в предыдущих исследованиях.

В эксперименте приняли участие 38 человек в возрасте от 18 до 40 лет, которые не имели серьезных медицинских или психиатрических заболеваний. Участники имели водительский стаж не менее 2 лет и употребляли каннабис минимум раз в неделю. Перед тестами добровольцы воздерживались от его употребления в течение суток.

Исследование проводили трижды в разные дни, во время которых участники вдыхали пары каннабиса с разным содержанием ТГК (5,9%, 13% или плацебо). Ученые отметили, что в коммерческих продуктах на основе конопли, доступных в США, концентрация ТГК обычно выше.

В течение восьми часов участники четыре раза выполняли задания на симуляторе вождения, включая удержание полосы, следование за автомобилем и обгон. Исследователи отслеживали 19 различных поведенческих характеристик, а также использовали статистические методы для анализа влияния каннабиса. Кроме того, участники заполняли анкеты, оценивая свое состояние, готовность сесть за руль и вероятное влияние каннабиса на их поведение.

Каннабис действует дольше, чем считалось

Результаты показали, что концентрация ТГК непосредственно влияет на продолжительность действия: пары с высоким содержанием ТГК вызвали ухудшение внимания и контроля за рулем до 5,5 часов, с низким - до 3,5 часов. Среди основных нарушений в поведении участников отмечались менее точное управление рулем, замедление реакции на внешние раздражители, а также рискованные маневры во время обгона.

Примечательно, что две трети добровольцев считали возможным управлять транспортным средством через 2 часа после употребления каннабиса, несмотря на то, что его влияние продолжалось, а объективные показатели свидетельствовали об ухудшении водительских навыков.

Кроме того, исследование показало, что уровень ТГК в крови и слюне не всегда отражает реальное снижение водительских способностей. Это свидетельствует о том, что биохимические анализы не могут быть единственным индикатором оценки риска.