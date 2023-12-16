Як досягти оргазму одночасно з партнером

Фінішувати у сексі одночасно насправді не є чимось недосяжним. Водночас зайве фокусування на цьому факторі може завадити вашому задоволенню.

Аби досягти оргазму разом із партнером чи партнеркою передусім потрібне відчуття комфорту, довіри, розслабленості і розуміння, що вам обом подобається під час сексу. Далі розповідаємо кілька порад, які точно покращать ваше сексуальне життя.

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Про секс варто говорити, розкажіть, що вам подобається, що вас збуджує і навпаки відверто скажіть, що вам не подобається.

Не концентруйтеся на оргазмі

Не намагайтесь тиснути на себе чи партнера. Оргазм прекрасний сам по собі, як і секс. Чим більше ви зосереджуєтеся на тому, аби відчути оргазм одночасно, тим більша ймовірність того, що ваш секс буде невдалим, якщо цього не вдасться.

Дізнайтесь, що збуджує партнера

Замість цього зосередьтеся на тому, щоб бути в моменті та насолоджуватися близькістю зі своїм партнером. Вважайте одночасний оргазм бонусом, а не кінцевою метою сексу.

Одночасний оргазм залежить не тільки від досвіду вашого партнера, але й від вас. Знайдіть час, щоб дізнатися, що збуджує вашого партнера і що йому подобається. Ви можете виявити, що зосередження уваги на вашому партнері збуджує вас так само як і його.

Синхронізуйтесь

Коли ви налаштуєтесь на потреби свого партнера, ви побачите, що починаєте природно синхронізуватися з ним. По черзі стимулюйте та доставляйте задоволення один одному, але якщо ви відчуєте, що наближаєтеся надто швидко до оргазму, а ваш партнер ні, уповільніть темп.

Це насправді легше зробити, ніж прискорити оргазм. Для цього прислухайтеся до дихання партнера, це може бути ознакою його сексуального збудження.

Використовуйте лубрикант

Лубрикант може посилити сексуальну стимуляцію жінок і допомогти їм швидше досягти оргазму. Також цей простий спосіб зробить стимуляцію більш приємною, мінімізуючи будь-яку сухість. Лубрикант також можна використовувати перед статевим актом, щоб стимулювати жінку і зовні на кліторі, пришвидшуючи оргазм під час сексу.

Зосередьтеся на кліторі

Клітор – єдиний орган у жіночому тілі, який існує виключно для задоволення. Стимулюйте клітор, щоб отримати одночасний оргазм. Фактично, клітор і є точкою G жінок. Він також більш чутливий до вібрації, ніж будь-яка інша частина тіла. Отже, чи то вібратор, язик чи пальці, зосередження на кліторі може бути ключем до оргазму.

Якщо вам часто потрібно більше часу, ніж вашому партнеру, щоб досягти оргазму, попросіть його зосередитися на вашій стимуляції, орально або вручну, протягом 10 – 15 хвилин, перш ніж зайнятись сексом.