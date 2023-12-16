Как достичь оргазма одновременно с партнером

Финишировать в сексе одновременно на самом деле не является чем-то недостижимым. В то же время излишняя фокусировка на этом факторе может помешать вашему удовлетворению.

Чтобы достичь оргазма вместе с партнером или партнершей, прежде всего нужно чувство комфорта, доверия, расслабленности и понимания, что вам обоим нравится во время секса. Далее рассказываем несколько советов, которые точно улучшат вашу сексуальную жизнь.

Смотрите также Преждевременное эякуляция: почему возникает и как побороть самостоятельно

О сексе стоит говорить, расскажите, что вам нравится, что вас возбуждает и наоборот откровенно скажите, что вам не нравится.

Не концентрируйтесь на оргазме

Не пытайтесь давить на себя или партнера. Оргазм прекрасен сам по себе, как и секс. Чем больше вы сосредотачиваетесь на том, чтобы испытать оргазм одновременно, тем больше вероятность того, что ваш секс будет неудачным, если этого не удастся.

Узнайте, что возбуждает партнера

Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы быть в данный момент и наслаждаться близостью со своим партнером. Считайте одновременный оргазм бонусом, а не конечной целью секса.

Одновременный оргазм зависит не только от опыта вашего партнера, но и от вас. Найдите время, чтобы узнать, что возбуждает вашего партнера и что ему нравится. Вы можете обнаружить, что сосредоточение внимания на вашем партнере возбуждает вас так же, как и его.

Синхронизируйтесь

Когда вы настроитесь на потребности партнера, вы увидите, что начинаете естественно синхронизироваться с ним. Поочередно стимулируйте и доставляйте удовольствие друг другу, но если вы почувствуете, что близитесь слишком быстро к оргазму, а ваш партнер нет, замедлите темп.

Это действительно легче сделать, чем ускорить оргазм. Для этого прислушивайтесь к дыханию партнера, это может являться признаком его сексуального возбуждения.

Используйте лубрикант

Лубрикант может усилить сексуальную стимуляцию женщин и помочь им быстрее достичь оргазма. Также этот простой способ сделает стимуляцию более приятным, минимизируя любую сухость. Лубрикант также можно использовать перед половым актом, чтобы стимулировать женщину и снаружи на клиторе, ускоряя оргазм во время секса.

Сосредоточьтесь на клиторе

Клитор – единственный орган в женском теле, существующий исключительно для удовольствия. Стимулируйте клитор, чтобы получить одновременный оргазм. Фактически, клитор и является точкой G женщин. Он также более чувствителен к вибрации, чем любая другая часть тела. Следовательно, будь то вибратор, язык или пальцы, сосредоточение на клиторе может быть ключом к оргазму.

Если вам нужно больше времени, чем вашему партнеру, чтобы достичь оргазма, попросите его сосредоточиться на вашей стимуляции, орально или вручную, в течение 10 – 15 минут, прежде чем заняться сексом.