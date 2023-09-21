Конспірологи не погодяться: 5G виявився корисним для здоров'я

Проаналізувавши дані національного масштабного опитування, яке охопило більшу частину Китаю, вчені показали, як розвиток 5G впливає на самооцінку стану здоров'я у людей похилого віку.

Китайські демографи з Пекінського університету вирішили з'ясувати, як впровадження технології 5G вплинуло на самооцінку стану здоров'я у людей похилого віку. Річ у тім, що в епоху розвитку цифрових технологій їхній вплив як на медицину, так і на людей зростає.

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Розвиток 5G в Китаї

П'яте покоління мобільного зв'язку з'явилося порівняно недавно і в тій же КНР перебуває у розробці приблизно п'ять років. Проте місцева влада активно займається впровадженням цієї технології: за даними на 2022 рік у Китаї побудували майже півтора мільйона вишок стандарту 5G — 60% від загальної кількості в усьому світі, – а 2023-го їхня кількість досягла 2,9 мільйона.

Водночас 5G інтегрують у медичну сферу: йдеться про телемедицину, консультації та діагностику, канал екстреної допомоги по 5G, дистанційну роботизовану хірургію та багато іншого.

Тому логічно припустити, що самопочуття людей – один із найпопулярніших показників у громадській охороні здоров'я – покращуватиметься разом із розвитком технології 5G. Підтвердити це на прикладі людей похилого віку вирішили китайські вчені.

Нове дослідження 5G

Автори проаналізували дані 2334 осіб, взяті з Китайського панельного дослідження сімей 2018 – 2020 років. З усіх піддослідних 55,06% в 2020 році назвали стан свого здоров'я добрим – це на 0,38% менше, ніж 2018. Однак 14,10% людей похилого віку з поганим самопочуттям у 2018 році через два роки стали оцінювати його краще: з них 70,21% прибутку з регіонів, які стали впроваджувати 5G. Навпаки, 14,48% учасників заявили, що стали почуватися гірше – щоправда, 38,17% із них мешкали в районах, де не займалися розвитком п'ятого покоління мобільного зв'язку.

5G позитивно впливає на здоров'я

У результаті вони дійшли висновку, що розвиток 5G позитивно вплинув на самопочуття літніх жителів Китаю. Це узгоджується з попередніми науковими роботами, автори яких довели, що технології приносять користь здоров'ю.

Такий ефект можна пояснити тим, що популяризація 5G на державному рівні надає людям можливості покращити свій стан та формує сприятливе середовище. З одного боку, внаслідок доступу в інтернет літні люди можуть швидше шукати медичну інформацію, спілкуватися та брати участь у житті суспільства, уникаючи самотності.

З іншого боку, розвиток 5G дозволяє модернізувати систему охорони здоров'я, усувати брак медичних ресурсів, розвивати дистанційні методи лікування. Все разом це демонструє, що цифровізація та здорове старіння можуть і мають йти пліч-о-пліч.