Конспирологи не согласятся: 5G оказался полезным для здоровья

Проанализировав данные национального масштабного опроса, охватившего большую часть Китая, ученые показали, как развитие 5G влияет на самооценку состояния здоровья у пожилых людей.

Китайские демографы из Пекинского университета решили выяснить, как внедрение технологии 5G повлияло на самооценку состояния здоровья у пожилых людей. Дело в том, что в эпоху развития цифровых технологий их влияние как на медицину, так и на людей растет.

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Развитие 5G в Китае

Пятое поколение мобильной связи появилось сравнительно недавно, и в той же КНР находится в разработке примерно пять лет. Однако местные власти активно занимаются внедрением этой технологии: по данным на 2022 год в Китае построили почти полтора миллиона вышек стандарта 5G — 60% от общего количества во всем мире, а в 2023 году их количество достигло 2,9 миллиона.

В то же время 5G интегрируют в медицинскую сферу: речь идет о телемедицине, консультациях и диагностике, канале экстренной помощи по 5G, дистанционной роботизированной хирургии и многом другом.

Поэтому логично предположить, что самочувствие людей – один из самых популярных показателей общественного здравоохранения – будет улучшаться вместе с развитием технологии 5G. Подтвердить это на примере пожилых людей решили китайские ученые.

Новое исследование 5G

Авторы проанализировали данные 2334 человек, взятых из Китайского панельного исследования семей 2018 – 2020 годов. Из всех испытуемых 55,06% в 2020 году назвали состояние своего здоровья хорошим – это на 0,38% меньше, чем в 2018. Однако 14,10% пожилых людей с плохим самочувствием в 2018 году через два года стали оценивать его лучше : из них 70,21% прибыли из регионов, которые стали внедрять 5G Напротив, 14,48% участников заявили, что стали чувствовать себя хуже – правда, 38,17% из них проживали в районах, где не занимались развитием пятого поколения мобильной связи.

5G положительно влияет на здоровье

В результате они пришли к выводу, что развитие 5G положительно повлияло на самочувствие пожилых жителей Китая. Это согласуется с предыдущими научными работами, авторы которых доказали, что технологии приносят пользу здоровью.

Такой эффект можно объяснить тем, что популяризация 5G на государственном уровне позволяет людям улучшить свое состояние и формирует благоприятную среду. С одной стороны, в результате доступа в интернет пожилые люди могут быстрее искать медицинскую информацию, общаться и участвовать в жизни общества, избегая одиночества.

Кроме того, развитие 5G позволяет модернизировать систему здравоохранения, устранять нехватку медицинских ресурсов, развивать дистанционные методы лечения. Все вместе это демонстрирует, что цифровизация и здоровое старение могут и должны идти бок о бок.